En la 40° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas hubo una buena cantidad y calidad en el remate, con precios récord pagados por los compradores que llegaron desde distintos puntos del país.

En el marco del remate que se llevó a cabo en esta edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, Juan Carlos Pinto, representante en General Alvear de Aguirre Vázquez S.A. resaltó el trabajo de los productores. Y en diálogo con FM Viñas, manifestó: «Hemos juntado buena cantidad y calidad, que es para premiarlos porque año tras año hay mejor genética».

Pese a eso, el representante de una de las firmas que organizan el remate, comentó: «Hay mucho laburo detrás de esto. Hace 15 o 20 días que no paro de andar en los campos, y la verdad que cuesta porque no es momento de hacer una feria de la Ganadería». Y sobre esta necesidad de los productores de volver a la tradicional fecha de mayo, justificó: «En la hacienda empieza con la parición este mes, y durante noviembre y diciembre. Entonces en esta fecha no hay terneros, hay que buscarlos con lupas».

Con compradores que llegaron desde Rosario, Arrecifes (Buenos Aires), Lincoln (Buenos Aires) y Eduardo Castex (La Pampa), según destacó el representante de Aguirre Vázquez en Alvear, se vendieron 1.000 de las 1.100 cabezas ingresadas. Y estos fueron los precios del remate con récord en las distintas categorías:

Terneros/as Invernada:

De 80 a 130 kg: entre $260 y $360 promedio $280/290.

De 140 a 160 kg: entre $240 y 270. Corriente $250/55.

De 170 a 200 kg: entre $230 y $270. Promedio 240.

De 210 a 240 kg: entre $220 y $ 235

Vacas invernada:

Entre $120 y $160, corriente $135/40.

Cría:

Vaquillonas coloradas de 360 kg P.C. para servicio $ 100.000

Vaquillonas de 260 kg coloradas en $ 62.000

Vacas preñadas usadas: $50.000 a $55.000

Vacas preñadas nuevas: $70.000

Toritos reproductores, nuevos, de 1 año, entre $140.000 y $150.000

Faena:

Toros faena: entre $115 y $140

