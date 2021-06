Se llegó a un acuerdo entre la provincia de Mendoza, La Pampa, la Nación y el C.I.A.I (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), para la realización de las obras que garanticen el caudal de escurrimiento en La Pampa, brindando estas obras mayor precisión dentro de las tres jurisdicciones.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Gustavo Villegas, Consejero de Río Atuel, expresó: ‘Es una sección que se arma en el río donde pueden tener precisión del caudal, de la cantidad de agua que pasa y en el tiempo que está pasando. El caudal es la cantidad más tiempo, tanta cantidad de agua pasando en tantos minutos nos va arrojar un caudal’.

Es una obra importante con una inversión que ronda los $16 millones, donde están involucrados el distrito de Carmensa de nuestro departamento y Puesto Ugalde de la provincia de la Pampa. ‘Es importante la inversión y también aclarar que los fondos están puesto por la Secretaría de Recursos Hídricos y Políticas Hídricas de la nación, no son fondos de Mendoza; Mendoza y el Departamento General de Irrigación es el encargado de la obra, llama a licitación, contrata e inspecciona y da el ok de la obra cuando está terminada’, señaló.

‘Llevamos una muy buena cantidad de obras (15) y acciones que creemos necesarias para que se pueda llevar ese caudal ecológico que nos está pidiendo la Corte. Pero nosotros siempre bajo la misma posición no podemos entregar algo que no tenemos y no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se afecte algún productor nuestro, algún habitante de la provincia de Mendoza para cumplir con este falló’, finalizó el consejero del Río Atuel.