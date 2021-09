Este miércoles 1 de septiembre se desarrollará el Operativo de Unidad de Atención Móvil de ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Barrio ‘El Cerrito’ del distrito de Bowen con el fin de que los beneficiarios se acercaron a gestionar y realizar trámites.

La Titular de la Oficina de Anses, Myrna Osorio, dialogó con F.M. Viñas y adelantó que estarán atendiendo de 8:30h a 13:30h: ‘Vamos a estar en el distrito de Bowen, como es el primer miércoles del mes como lo venimos haciendo y también vamos a estar en el Cerrito en el Barrio el Cerrito para estar más cerca de los vecinos de ese lugar así que invitar a todos los vecinos y a la comunidad que se acerquen. También va a estar PAMI y el Ministerio de Desarrollo de la Nación que aprovechen que estos organismos nacionales se acerquen un poquito más al territorio con el fin de facilitarles un poquito a la gente’.

Se podrán hacer diferentes tipos de trámites y realizar todo tipo de consultas o dudas: ‘Podemos hacer tramites de acreditación de datos; inscripción del progresar esta nueva apertura que hubo para las inscripciones de nivel miedo, primario porque para los cursos de formación laboral sigue abierto hasta noviembre; asignaciones familiares cualquier asignación de hijos; actualización de datos; visión de turnos; consulta sobre disponibilidad de créditos; datos sobre obras sociales; empadronamiento y todos los datos que realizamos normalmente en Anses, realización de poderes mucha gente tener apoderados, si la persona que tiene que darle el poder a la otra persona tiene dificultades para moverse y no pueden traerlo hasta ciudad pueden aprovechar nos ha pasado, nosotros estamos ahí y se acerca o se acerca el familiar y vamos hasta el domicilio y hacemos firmar’, remarcó Osorio.

Los trámites que no se pueden hacer pero si pueden ir a sacarse las dudas e informarse al respecto son los trámites de jubilación y pensión: ‘Lo que no podemos hacer en estas unidad móvil los inicios de jubilación o de pensiones el resto hacemos todos lo trámites pero no duden en acercarse igual con jubilaciones o pensiones podemos asesorarlos, informarles o sacarles un turno’, señaló.

Estos operativos han alcanzado a muchos vecinos del departamento y facilitando la realización de los trámites y gestiones: ‘Con esta unidad móvil y operativos que hemos realizado nosotros sin esta unidad móvil, solo la oficina y una máquina, y hemos podido consultar, hemos hecho varias reuniones hemos ido en las a uniones vecinales o iglesias que nos han facilitado el lugar, hemos invitado a los vecinos y vecinas para evacuar consultas y realizar trámites entre 2000 o 2500 hemos abarcado y quizás hemos llegado a las 3000, pensando en los diferentes operativos’, subrayó sobre las tareas realizadas.

Se espera que la unidad móvil venga una vez más en lo que queda de este año, y así mismo continuarán los operativos por partes de ANSES.