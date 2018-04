Hoy comienza la 1°ra fecha de la Liga Alvearense de Futbol.

Del torneo participaran 10 equipos y como se deben organizar una cantidad de partidos superior a otros años se jugara sábado y domingo

Hoy a las 16:00 jugarán 10 de Septiembre vs. Ferro Carril Oeste y Real del Padre vs. Luminares, que podría adelantarse a las 14:00.

Mañana domingo se enfrentarán a las 16:15 hs Colón vs Unión de San Luis, Bowen vs Argentino y Andes vs Pacífico.

