Jimena Morán esla docente alvearense que recibió el premio Maestros Ilustres 2018 por parte del Ministerio de Educación de la Nación, a 130 años de la muerte del prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.

Morán integró un selecto grupo de 25 educadores galardonados de todo el país por su “aporte a la educación”. Ella es profesora en Sordos y Terapia del Lenguaje, título que logró en la Universidad Nacional de Cuyo.

Trabaja en la escuela Ana María Polito de Fiondella, en grado de atención primaria y a cargo de alumnos con problemas auditivos, visuales y discapacidades múltiples. Se destacó por sus innovadoras prácticas que tienen como objetivo la inclusión educativa.

Sus alumnos, compañeras, familiares y el Intendente Walther Marcolini, la homenajearon en un emotivo acto, en las instalaciones de la Escuela Especial donde se desempeña cada día.

“Estoy muy contenta y emocionada, no me esperaba este recibimiento. Estoy muy contenta porque la mención recibida es una representación de todos mis compañeros, y no solo en esta escuela sino también en todas las escuelas especiales” destacó la ejemplar docente.

Entre los objetivos que persigue a través de su tarea diaria, uno de la más importante es que se considere al niño como persona, más allá de su patología, “todos somos diferentes, tenemos más o menos cosas, pero somos personas” remarcó Jimena Morán, quien trabaja con bebés junto a otras docentes.

María de los Ángeles Giménez es una de las madres de los alumnos que enseña y cuida con tanto cariño nuestra “Maestra Ilustre”, la mamá destacó la tarea que Jimena realiza a diario en el establecimiento, “Lorenzo no escuchaba, no veía y no se movía prácticamente, pero después de muchísimo trabajo e investigaciones que ella hacía fuimos evolucionando. Nadie se sienta a estudiar el síndrome de cada niño, y ella lo hace” remarcó.

Por su parte, Marcolini, quien le dedicó unas palabras en el acto, le dijo a la maestra con profunda emoción: “Es un orgullo contar en Alvear con maestras con esta vocación de servicio, esa calidad humana y profesionalismo, son el ejemplo del que necesitamos contagiarnos todos para salir adelante. Agradezco a esta institución (Escuela Ana María Polito de Fiondella), a sus docentes y a Jimena (Morán), por contribuir a que los alvearenses mejoremos como sociedad cada día”; afirmó, mientras miraba a la emocionada docente que por estos días enalteció a General Alvear.

TRAYECTORIA DE JIMENA MORÁN

Egresada de la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Educación Elemental y Especial. Su título universitario es Profesora de Grado Universitario en Sordos y Terapia del Lenguaje, obtenido en 2003.

En 2004 y hasta 2007, inició sus actividades laborales en el Instituto Privado CEDDEC.

En 2007 comienza en la DGE con una suplencia en atención temprana en la Escuela 2-045 Club de Leones del Departamento de Tunuyán.

Desde 2008 hasta 2013, trabajó en la Escuela 2-019 Dr. Domingo Sicoli de Lavalle. En 2014 toma titularidad en la Escuela 2-026 Nuestra Señora de Luján de Ortofonía y Sordos de San Rafael. En setiembre solicita un traslado transitorio hasta fin de año a la Escuela 2-048 Sensoriales S/N de General Alvear.

En 2015 continúa en la Escuela 2-026 Nuestra Señora de Luján en un grado de integración. En septiembre pide un traslado transitorio a la Escuela 2048 Ana María Polito de Fiondella, logrando en diciembre el cambio definitivo.

En 2017 y 2018 continúa en la Escuela 2-048 Ana María Polito de Fiondella en el grado de atención temprana, alumnos con discapacidad auditiva, visual y discapacidades múltiples.

Cabe destacar su compromiso y dedicación a la educación, docente quien logra día a día capacitarse, busca nuevos desafíos en cuanto a recibir casos de alumnos con patologías complejas, guiando a las familias y acompañando las trayectorias. Es una docente que puso de manifiesto en todo su accionar una responsabilidad profesional destacable honesta y comprometida.

Participa activamente en cada acción escolar, evidenciando a cada momento su gran responsabilidad y capacidad de trabajo. Responsabilidad y profesionalismo son las cualidades que la destacan. Logra aprendizajes valiosos en sus niños que encuentran en ella una docente que los dignifica.

Colaboradora con sus pares, de buen trato, goza del respeto de sus pares y los padres quienes ven en ella una guía para sus vidas. El compromiso con la niñez especial y la institución hacen de ella una profesional de gran valía.

Su sentido común, el conocimiento de las necesidades de cada uno de sus niños y su profesionalismo son coronados con logros verdaderamente destacables en los niños. Excelente trabajo pedagógico, avances significativos en los saberes aunando con una relación afectiva positiva que redundó en la calidad educativa de los niños a cargo.

Participa activamente cada vez que se solicita de charlas informativas en las instituciones donde asiste por alumnos integrados de su sección. Parte de la organización y puesta en marcha del proyecto sobre Jornadas de Integración.

A partir del 2017 se ha embarcado en la difícil tarea de abordar la estimulación visual, desempeñándose con compromiso, respetando cada sugerencia que recibe de su guía (Gabriela Martínez) como única docente en la modalidad de ciegos. Ha logrado aplicar con entusiasmo e interés cada detalle de la modalidad, con resultados altamente positivos.

Excelente compañera de trabajo con todo el personal educativo, cabe resaltar que en 2017 fue elegida también docente destacada del año.

A.C.