General Alvear ratificó su apoyo al Frente Cambia Mendoza, en unas históricas elecciones primarias donde el oficialismo obtuvo, con el 98,24% de las mesas escrutadas, un 48,28% de los votos, seguido por el Frente de Todos con un 21,17%, Partido Federal 10,02%, Vamos Mendocinos 6,44%, Partido Verde 5,99%, Compromiso Federal 3,97%, De los Jubilados 2,11% y el FIT 1,99%.

Sobre la contundente victoria en las PASO de este domingo, el Intendente Walther Marcolini sostuvo: ‘Esta es una elección histórica en Alvear, donde el 82% de los alvearenses le ha dicho que no al kirchnerismo‘ . Es que con este resultado, el Frente de Todos tocó su piso histórico en Alvear y el nuestro es uno de los departamentos de Mendoza donde más diferencia entre frentes electorales se pudo observar.

Con los resultados de este domingo, la lista de candidatos a concejales del Frente Cambia Mendoza de cara a las elecciones generales estará compuesta por Hernán Climent, Alejandra Torti, Adrián Caltabiano y Cecilia Ariet. ‘Hemos ganado la interna pero felicitamos a la lista 503B, ya que Adrián Caltabiano integrará la lista de candidatos a concejales. Tengo palabras de profundo agradecimiento para Adolfo Balverde, quien se ha desempeñado dentro del gabinete como Director de Defensa Civil‘, expresó el intendente quien agradeció a los alvearenses por haber vuelto a confiar en esta gestión, además felicitó a los precandidatos del Frente Cambia Mendoza de San Rafael, donde se ganaron también se ganaron las elecciones, concretando de esta manera que José Vilches sea candidato a Diputado Provincial.

‘Este es nuestro equipo, y como lo dijimos siempre, el 14 de noviembre vamos a redoblar esfuerzos para que podamos poner en nuestro Concejo Deliberante a nuestros candidatos, poner los intereses generales sobre los intereses personales, eso es lo que necesita General Alvear‘, dijo de manera contundente el intendente Walther Marcolini, quien destacó los resultados obtenidos en Carmensa, Alvear Oeste y Bowen.

Como corolario de su discurso, felicitó también a Alfredo Cornejo por la elección en la provincia y remarcó: ‘Tenemos el enorme compromiso, con este resultado, de redoblar esfuerzos para sacar a General Alvear adelante, de hacer crecer al departamento‘.

José Vilches, quien ya es candidato a Diputado Provincial, también agradeció a los vecinos que: ‘Fueron a las urnas a votar, en una situación complicada, de pandemia donde todos tenemos miedo, y un gran porcentaje de esos vecinos nos votó y me permitió ser candidato a Diputado Provincial. Por supuesto que esto conlleva un compromiso aún mayor, de lucha y trabajo que tendremos que afrontar para bregar por los temas estructurales de la región‘.

Durante esta histórica noche, donde todo fue alegría en el comité de la calle Piérola, no faltó la palabra de los ahora candidatos a concejales, con Hernán Climent como cabeza de lista: ‘No hay palabras para agradecer la confianza que puso el partido en nosotros y este equipo de Gobierno, además de la militancia, a pesar de ser una campaña distinta por los protocolos para cuidar a los vecinos y cuidarnos también a nosotros, la juventud dio el ejemplo, creo que pusimos lo mejor que teníamos cada uno y esta campaña fue un claro ejemplo de austeridad, no gastamos donde no teníamos que gastar. Y ahora convocamos a los vecinos a defender las instituciones, aceptar el desafío que viene y seguir luchando para que General Alvear siga creciendo‘.

Por su parte Alejandra Torti dijo: ‘Simplemente gracias, disfruten este triunfo porque es de ustedes, del grupo de jovenes que estan en todos lados, sigan militando, tenemos que estar orgullosos del partido que tenemos y que el kirchnerismo no nos va a volver a ganar después de todo lo que sufrimos, nos queda una elección más. Adelante radicales‘.

Cecilia Ariet también integrará la lista de concejales: ‘Estoy feliz de que hayamos tenido unas elecciones sanas y que se hayan llevado a cabo, agradecer a todo el partido por haberme acogido y acompañarme en esta elección‘.

Finalmente, y si bien no integrará la lista definitiva de candidatos a concejales, Adolfo Balverde agradeció a todos los alvearenses por el apoyo en estas elecciones primarias: ‘Solamente agradecer al pueblo de Alvear, que me dio la oportunidad de integrar esta lista, vamos a trabajar para que el 14 de noviembre sea mucha más la diferencia y que el kirchnerismo en Alvear tienda a desaparecer‘.