Si bien el Covid-19 es el flagelo que nuclea la mayor preocupación en materia de Salud, muchos nosocomios transitan una situación critica por la reducción de donaciones de sangre en los últimos meses. Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital ‘Enfermeros Argentinos’ invitan a los alvearenses a que donen sangre.

Aunque ir a donar sangre es legal en tiempos de cuarentena, las personas dejaron de hacerlo por temor a contagiarse. Para paliar la demanda, el Concejo Deliberante y el hospital local lideraron en conjunto la campaña ‘Donar sangre es solidaridad, compromiso y amor‘: ‘Luego de la campaña las unidades de sangre fueron enviadas al Centro Provincial de Hemoterapia, que se encarga de distribuirla a los 23 centros de Mendoza. Si todos ponemos un poquito, todos podemos ser abastecidos‘, explicó a F.M. VIÑAS la Encargada de Hemoterapia del nosocomio local Ana Cruz.

Aquellos que deseen donar sangre deben acercarse con su DNI al hospital de 7h a 10h: ‘Una vez que los deriven a Hemoterapia, espacio donde no hay contacto con otras personas, se les realizará la toma de datos y temperatura. No es necesario ir en ayunas, pueden tomarse un té, café o mate‘, señaló la profesional de la salud.

Como requisitos básicos destacó que los donantes ‘deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50kg, no tener Hepatitis A y estar en buen estado de salud aunque pueden ir personas que tomen medicación para la presión por ejemplo‘.

Sobre los cuadros patológicos que puede poseer un donante, Cruz subrayó: ‘Aquellos que poseen Hipotiroidismo pueden donar sangre y en cuanto a otras enfermedades no pueden donar aquellos que tienen Brucelosis y Chagas. Si por ejemplo han tenido Rubeola o Coronavirus pro pasaron los 30 días pueden donar sangre‘.

Derribando mitos, se refirió a los donantes con pearcing y tatuajes asegurando que una vez que haya pasado un año pueden donar.

‘Donar sangre es importante para la salud y además porque das un poco de vida a quien lo necesita’

Respecto al tiempo que deben esperar los interesados para donar, especificó que los hombres pueden hacerlo 4 veces al año y las mujeres 2 veces al año: ‘Donar no significa que te vas a quedar anémico porque la médula sigue en continuo funcionamiento‘, resaltó.

Al ser consultada si Alvear cuenta con Banco de Sangre, Cruz señaló que si posee el hospital local pero no cuenta con un registro de donantes voluntarios a los que se pueda convocar: ‘En lo personal nunca me comunicaron la incitativa desde el bloque Frente de Todos de crear un registro de donantes de sangre. Debemos aprender a trabajar en equipo para generar estos avances, no presentar proyectos sin interiorizarse en el tema comunicándose con nosotros que somos quienes conocemos la verdadera situación‘, resaltó sobre el proyecto que presentó al cuerpo legislativo local el bloque Justicialista buscando crear un registro de donantes de plasma.

•F.B. (F.M. Viñas).