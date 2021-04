La concejal Hebe Katzer habló sobre las irregularidades en el vacunatorio departamental, la segunda ola y el estado de la vacunación docente en nuestro departamento.

El Coordinador del Área Departamental de Salud, Juan José Castro dijo en conferencia de prensa que hubo desmanejo con la vacunación en el departamento, estos dichos trajeron mucho enojo por parte de los vecinos del departamento y desde el bloque presentaron una denuncia hacia Castro en comunicación FM VIÑAS, Hebe Katzer dio su palabra: «Con la concejal Stella Montoya y el concejal Homero Di Berardino nos acercamos a la USI para presentar la denuncie para que se investigue el mal desempeño del funcionario público, digamos el asesor de salud por este tema de las vacunas».

Los vacunatorios «vip» tuvieron lugar en todo el país y General Alvear no fue la excepción, el funcionario Castro reconoció irregularidades en la vacunación anti covid-19, Katzer agregó: «Simplemente es saber si hubo delito o no en este tema, el listado de vacunados; la denuncia tiene curso, le tomaron toda la declaración y veremos como sigue», la concejal también hablo sobre el enojo que hay a nivel departamental: «Hay mucho enojo por parte del personal de salud, de gente que esta en riesgo y que no pudo vacunarse, entonces es ver si el cumplió bien o no su función», finalizo.

En el departamento no solo se ha vacunado a personal de la salud y adultos mayores de 70 años, sino que también se ha vacunado al personal docente, Hebe expresó: «La vacunación en este momento esta parada pero tenemos información de que van a seguir vacunando; yo estuve escuchando que algunos docentes no les ha llegado el turno para vacunarse, realmente me parece una picardía que si esta la vacuna no estén vacunando con el desborde de casos que estamos teniendo en el departamento».

El aumento de casos a nivel departamental se ha incrementado y la concejal Hebe Katzer habló de esto: «Vemos que hay un desborde, que hay muchos casos por día que están asentados y otros no, algunos están auto-aislados por decirlo de alguna manera, esto preocupa esta afectando una población de menor edad, ya no afecta solo persona de tercer edad está afectando edad media jovenes y es lo que esta ocurriendo».

•C.F.