Debido a la reunión que se llevó a cabo por pedido de los vecinos el pasado jueves en el HCD, la concejal del PJ Hebe Katzer hizo un balance respecto.

En dialogo con F.M VIÑAS esto fue lo que dijo: «La verdad a mi siempre me queda la sensación de gusto a poco porque la sensación que uno tiene es que hay cada vez mas delito con mayor violencia lo cual la gente te lo manifiesta«. Según las estadísticas se dicen otras cosas: «Desde que estoy en el concejo estamos luchando por la seguridad con diferentes reclamos, uno de los que hice fue ir personalmente a buscar la estadística lo cual luego me dijeron que debía ser vía mail y después me dijeron que debía ser por mail oficial pero hasta el día de hoy estoy esperando respuestas«, dio a entender la actual concejal del PJ Hebe Katzer.

Debido a los discursos que hay respecto a la supuesta baja de robos o demás la concejal se adentro en este tema también: «Ellos nos muestran una estadística que a mi parecer no es la real porque sabemos que los vecinos están cansados de hacer denuncias y llegan a tomar la decisión de no hacer mas la denuncia porque no tienen respuestas por lo cual ellos quedaron en compromiso con los vecinos para hacerse cargo«. El reclamo además cabe destacar que es también para la justicia.

Ludmila Lucero.