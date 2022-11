La concejal por el Frente de Todos, Hebe Katzer, habló acerca de su viaje a Villa Martelli (Buenos Aires) donde participó de la Agenda 2033 de Naciones Unidas junto a concejalas de todo el país el encuentro fue en tecnopolis y debatieron acerca de las estrategias internacionales para desafios locales

De este modo habló acerca de sus experiencia en dicho eventos en los que participa: ‘Son dos días intensos en donde uno quiere hacer relaciones con todos y poder obtener contactos para después empezar a gestionar algunos programas que no estan en nuestro alcance cotidiano, ahora estuvimos en un evento de la agenda 2023, yo formo parte de la Red Federal de Concejala desde 2021 que se pudo firmar el estatuto, desde ese momento no he desaprovechado ninguna capacitación, cada evento es muy enriquecedor he logrado aprovechar cada herramienta que nos ha brindado esta red que tiene como objetivo acercar al concejal a los programas nacionales’

Asimismo describió algunos de los programas que se han podido llevar a cabo: ‘Pudimos gestionar el Programa Remediar para que venga a nuestro departamento, también el Programa del Minesterio de Seguridad que tiene como objetivo principal construir seguridad ciudadana’

‘Estoy trabajando con la Sinfónica Internacional para Ciegos, en poder traer talleres musicografía en braille, estas herramientas me las ha brindado esta red, nos han preparado para ir a este encuentro’

También detalló todo lo que se desarrollo en los diferentes ejes de la agenda: ‘Esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible en el cual nuestro departamento esta adherido y lo trabajan bajo la Oficina de Cooperación Internacional, en el primer panel trabajamos acerca del manejo de la gestión del agua’

‘El panel número dos estuvo representado por el deporte, este fue el que mas me gusto, fue muy importante porque todo esto va acompañado de materiales para fomentar el deporte’

Finalmente el último panel fue acerca de la fomentación de las exportaciones locales: ‘Estuvimos con representantes de Argentina de la comisión economica, de América Latina y el Caribe, todos ellos nos mostraron el programa FONCAM’