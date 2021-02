Con el comienzo del 2021 varios temas de importancia social han tomado mayor relevancia generando distintos puntos de vista de cara al retorno a las aulas, la situación económica y sanitaria. El análisis de la diputada provincial (PRO) Hebe Casado en diálogo con F.M. Viñas.

A nivel nacional la oposición brega por el retorno a la presencialidad educativa como herramienta indispensable en el verdadero aprendizaje de los estudiantes y la sociabilización: ‘Hemos sido el único país del mundo donde se suspendieron las clases presenciales durante un año por cuestiones políticas y sanitarias‘, declaró Casado, quien en la misma línea subrayó que ‘se le ha hecho un daño importante a los niños porque al no interactuar con otros no se ha estimulado su sistema inmunológico por lo que este año habrá posiblemente rebrotes de otras enfermedades. Además han estado encerrados y no sociabilizar es perjudicial para su salud psíquica‘.

Al ser consultada sobre el plan de vacunación nacional contra el Covid-19, la diputada manifestó: ‘La salud también ha sido improvisada y al azar partiendo desde Ginés González García diciendo que la enfermedad nunca llegaría al país. En Chile en dos días han vacunado la misma cantidad de personas que en Argentina en un mes. Compramos la vacuna rusa y hace muy poco surgieron los estudios, es decir, compramos algo que no sabíamos si eran efectivas‘.

Siguiendo con el programa de vacunación criticó que organización políticas como La Cámpora intervengan en el proceso ‘en detrimento de los profesionales de la salud que realmente están preparados para enfrentar estos desafíos. El manejo de la pandemia por parte de este gobierno nacional ha dejado mucho que desear y sin dudas ha hecho uso político de la situación‘.

En contra de la administración económica llevada adelante por el gobierno nacional, la legisladora calificó de ‘improvisado el manejo de la economía desde el actual gobierno nacional‘ y sostuvo que ‘no existe un plan económico firme después de más de un año de gestión por lo que nos marca que el futuro es incierto porque no sabemos a cuánto va a estar el dólar ni la inflación‘.

‘Las medidas que toma el gobierno no estimulan el trabajo ni la producción. No hay un plan serio de reactivación económica’

Para Hebe Casado, y parte de la sociedad argentina, el único objetivo económico-financiero de Alberto Fernández es ‘aumentar los impuestos, reducir los salarios, impulsar políticas como la doble indemnización, las nuevas retenciones y perjudicar la reactivación de las diferentes actividades económicas‘. Diferenció que el Gobierno de Mendoza ‘desde el primer momento ha trabajado en articular los mecanismos en pos de la reactivación económica a través de diferentes programas. Mendoza ha sido pionera en la apertura de las actividades que generan trabajo‘.