Rodolfo Schmidt, primer caso de Coronavirus confirmado en General Alvear, dialogó con F.M. Viñas sobre como transita su enfermedad y los protocolos activados. “Hay que ser responsables” destacó.

“Es bueno que me den la posibilidad de explicar algo que la gente lo demoniza un poco u otros que lo tratan a la ligera”, comenzó diciendo. Sobre el audio viralizado en el que manifestaba que estaba bien de salud señaló “Es una apreciación personal, soy una persona optimista”, no dejando de mencionar “hay gente que la pasa muy mal”.

“Si bien hay un posible rastreo de contagio, uno no sabe dónde se lo puede encontrar”. Schmidt relató que debió viajar a la Ciudad de Mendoza por cuestiones de salud, donde tuvo contacto con su hermana, quien posteriormente dio positivo de COVID.

“Llegue de Mendoza el lunes 27 con dolor de cabeza, me quede en casa, estuvo medio engripado y no salí. El viernes me sentí bien, pero seguía aislado de mi familia. El sábado comencé con pérdida de olfato. El domingo a la noche me avisaron que a mi hermana le había dado positivo”. El lunes siguiendo todos los protocolos fue al Hospital Enfermeros Argentinos donde fue aislado al igual que su familia. Allí les realizaron los hisopados, el único positivo fue el de Rodolfo, con muy baja carga viral.

Sobre el tratamiento señaló que al no tener fiebre ni otros síntomas, “solo paciencia, lo cual no quiere decir que sea así el desarrollo de toda la enfermedad”. En cuanto al protocolo dentro del Nosocomio local, indicó “nada esta librado al azar. Es destacable el seguimiento que hacen. El trabajo del pabellón es impecable”.

“Quiero transmitir tranquilidad porque el Hospital está funcionando de una manera espectacular. Soy muy profesionales” destacó Schmidt.

Alejandra Cañadas (F.M. Viñas).