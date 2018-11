Esta noche a las 20:00 hs, la Multisectorial local, la Federación Agraria Argentina y productores alvearenses, están convocando a toda la ciudadanía alvearense y sanrafaelina a una reunión informativa en el Salón San Martín del Concejo Deliberante. El tema se enfoca en las medidas a tomar frente al avance parlamentario del proyecto que busca modificar la Ley 7.722.

“El martes 27 tendría tratamiento este proyecto. Queremos organizarnos desde aquí mostrando una gran fuerza social. No estamos de acuerdo que esto se lleve adelante en estas condiciones. El sábado a las 9:00 hs haremos una panfleteada en la zona de La Olla tras una vigilia que realizaremos” reflejó Javier López.

“La importancia de que esto no se trate es juntando el Oasis Sur. Con la convocatoria que haremos definiremos que el día 27 acompañaremos a movilizaciones desde el Valle de Uco hasta la Ciudad Capital” sumó Aníbal Luna.

“Sacamos conclusiones después de estar en la Legislatura. A pesar de haber gente científica donde mostraban imágenes de rigor científico de las aterradoras consecuencias de lo sucedido en otros lugares. Al irse del recinto, los legisladores, se desenmascararon. Ya no hay lugar al dialogo, no lo dan ellos. Al Sr. Gobernador le pedimos audiencia y no nos la dio” agregó Javier Lopez.

La comunidad sanjuanina se sumará a las actividades realizadas en la provincia de Mendoza a modo de apoyo a la lucha de las comunidades que velan por la vigencia de la Ley 7.722.

F.B.