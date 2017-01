Mañana sábado 7 a las 19.40 partirá el primer vuelo de la aerolínea low cost Sky desde Mendoza a Santiago de Chile. Mientras que el sábado a las 22.45 horas Aerolíneas Argentinas conectará a la provincia con Florianópolis y a las 2.45 Gol ofrecerá la conexión a Río de Janeiro. Con estas rutas, los mendocinos tendrán nuevas ofertas en temporada alta.

Claramente, la llegada de Sky a Mendoza ha sido una de las noticias más esperadas. Es que se trata de la primera aerolínea low cost en operar en la provincia. Desde mañana y con una frecuencia de un vuelo por día y con cinco vuelos semanales -lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos- El Plumerillo sumará una conexión.

El vuelo de hoy partirá de Santiago de Chile a las 18.10 y llega a Mendoza a las 19.10. Luego, regresa a las 19.40 desde Mendoza, arribando a Santiago a las 20.40. El vuelo se encuentra lleno.

El costo del boleto más económico con el que parte -el que sólo algunos afortunados lograron conseguir en setiembre- fue de U$S 15 por tramo. No obstante los vuelos con este valor ya están agotados.

Como mencionamos, para el vuelo de hoy ya no hay pasajes a ningún valor. Recién se puede conseguir para el domingo 8 de enero a un valor de U$S 148 dólares la ida y volviendo el miércoles 11 de junio a U$S 58. De este modo, con tasa de embarque a U$S 36 más impuestos U$S 24,42 queda en un total de U$S 266,86 -$ 4.307 a la cotización oficial de hoy-.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas comenzará a volar a Florianópolis en forma directa el próximo 7 de enero. Durante la temporada de verano la compañía aérea tendrá un vuelo semanal con salida los sábados a las 22.45 y regreso desde Florianópolis los días domingos a las 3.25. La tarifa tendrá un costo de U$S 546 más impuestos.

En este caso, se puede ver en la página que aún hay pasajes disponibles. El tiempo del vuelo será de 2 horas 50 minutos. Comparado con las rutas con escala, se observa una gran diferencia, ya que haciendo parada en Buenos Aires el vuelo demora más de 12 horas.

Cabe destacar que esta empresa trajo también otra conexión de verano a partir de la reapertura del aeropuerto El Plumerillo. Desde el 7 de diciembre comenzó a volar tres veces por semanas en forma directa hacia la ciudad de Mar de Plata. Este vuelo se mantendrá por la temporada de verano hasta Vendimia. Los días que opera son los miércoles, sábados y domingos partiendo de Mendoza a las 12.10 arribando a Mar del Plata a las 14.10.

El vuelo de regreso partirá de Mar de Plata a las 9.30 para arribar a las 11.30. Las tarifas promocionales tienen un costo desde $ 2.846 más impuestos, siendo esta de compra anticipada.

Otra empresa que operará a Brasil, con destino directo Mendoza-Río de Janeiro es Gol Líneas Aéreas Inteligentes que tendrá solo por la temporada de verano una ruta directa desde El Plumerillo hacia la ciudad del carnaval más famoso del mundo. Dicha compañía contará así con más vuelos en la Argentina durante la temporada de verano, ya que además ofrecerá vuelos de Buenos Aires a los aeropuertos de Río de Janeiro y Florianópolis.

La nueva ruta para los mendocinos comienza a operar el 8 de enero y estará disponible hasta comienzo de marzo. Según pudo constatar Los Andes, si se saca ahora para enero, el precio de este recorrido es de $ 11.582 terminado, incluido tasas. Esto es si se sale un sábado y se vuelve al domingo de la semana posterior.

El vuelo, sale a a las 2.35 y llega a Río de Janeiro a las 7.15 con una duración del vuelo de 3.40 horas. Todos los vuelos están disponibles para la venta en el sitio web de la compañía.

JT