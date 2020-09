En diálogo con F.M. Viñas, el Delegado Gremial de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Oscar Charparín se refirió al conflicto que sostienen con el Gobierno de Mendoza por la falta de pago de sus sueldos, incluido el 50% del aguinaldo, desde junio.

El personal no ha percibido el 50% restante del aguinaldo del mes de junio y los haberes correspondientes a los meses de julio y agosto tampoco han sido depositados: «Mañana tenemos una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo después de haberse dado todos los pasos legales reclamando el pago de lo que nos deben«, sostuvo Charparín, quien agregó «somos personal fijo durante todo el año«.

En profundidad, el delegado gremial manifestó que por mas que el sistema de trabajo del que forman solo se visibiliza durante la temporada están el resto del año capacitándose: «No son vuelos comunes o donde uno pueda dejar de lado el entrenamiento donde hacemos simuladores y análisis de tormentas. Este año, se dejaron dos aviones activos que se utilizarnos para repatriación de mendocinos y traslado de pacientes con Covid-19«.

A pesar de estar nucleados por AEMSA (empresa con mayoría de acciones estatales) desde 2017, el representante subrayó: «Entendemos que la situación en cuanto a pagos ha sido critica pero el resto de los empleados públicos perciben sus sueldos al día, nosotros no. Es decir, para unas cosas nos consideran empleados públicos pero para otras no como poner los fondos para nuestros sueldos«.

«No pedimos aumento de sueldos. Simplemente, como cada trabajador, pedimos que se nos suministre lo adeudado como corresponde«.

Apuntó contra la gerencia de AEMSA, quienes son el nexo con el Ministerio, porque en principio recibieron los reclamos «pero luego dejaron de atendernos«.

Destacó que el total de personal que está afectado a la Lucha Antigranizo es de 38, entre operarios, mecánicos y administrativos: «Ahora estamos frenados porque además no se han traído los insumos y los aviones no se encuentran en condiciones por lo que es inviable que comencemos el 15 de septiembre«.

En la misma línea explicó que a los aviones «hay que hacerles, aparte de los mantenimientos normales, otros controles como la detección de fisuras y ensayos no destructivos porque no vuelan en aire calmo sino en turbulencias severas y están sometidos a cargas donde no están sometidos otros aviones«.

«Poner en alerta a los productores porque sin lucha antigranizo no hay garantía para proteger la producción mendocina. El sistema es eficiente desde que se comenzó con la lucha, por ende, lo único que los protege es el trabajo nuestro que por lo menos minimiza los daños. El seguro antigranizo termina siendo un paliativo que no recompone el daño producido y lo que pierde la producción», culminó.