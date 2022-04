Se abordaron las actividades del polideportivo municipal y escuelas deportivas barriales que dieron su comienzo esta semana donde todavía hay tiempo para que los chicos se inscriban

Para inscribirse deben acudir al polideportivo de 8 a 13 HS y en horas de la tarde de 15 a 20 HS en las siguientes actividades:

Voley

Ciclismo

Basquet

Tenis de mesa

Handball

Para las escuelas barriales no solo se centraran en un deporte si no que será multideporte para que puedan optar por alguna actividad de su interés, las disciplinas en el polideportivo son mas guiadas en algunos deportes como handball, basquet, voley o tenis de mesa. En todos los deportes hay material para que los chicos puedan iniciarse y no es necesario que hagan un gasto para comprar dichos materiales.

No solamente las actividades están destinadas a los niños o jóvenes si no que también hay una gran actividad para los adultos mayores, Roberto Simon (Memo) dio detalles para los interesados:

«No solamente en el polideportivo desarrollamos las actividades sino que también nos encontramos en los distritos de Bowen y Carmensa y en los cuatro centro de jubilados donde se desarrolla actividad física para ellos, en el hogar de ancianos en Ricardo Pierola hemos comenzado a ir dos veces por semanas para dedicarles un tiempo y poder realizar actividad física» detalló y también dio a entender que se realiza actividades para chicos con discapacidad.

Los chicos con discapacidad se acercan al establecimiento del polideportivo todos los días, en algunos días en hora de la mañana donde realizan los deportes de INDOR como boccia, fútbol, voley sentado y en la tarde se desarrolla el atletismo todos los días.

El día 29 del corriente mes se estará desarrollando un evento relacionado a la disciplina boccia que se abordará en el polideportivo deportistas alvearenses junto a la asesoría de discapacidad.