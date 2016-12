El diputado Gustavo Villegas (UCR), mantuvo contacto con FM Viñas y habló acerca del llamado a licitación de la mega obra “Portezuelo del Viento”, y los beneficios que traerá a la región como así también el impacto ambiental del mismo.

“Ha habido un esfuerzo de parte de todos los gobiernos, y de todos los que hemos podido aportar algo, y principalmente del actual gobernador Cornejo con estas decisiones políticas de defender los derechos de todos los mendocinos. Esta obra va a cambiar la vida de Malargüe, va a generar trabajo, va a generar empleo, y va a ser un nuevo polo de atracción para el sur de la provincia” destacó Villegas.

Y agregó, “es una represa que tiene 11 veces el tamaño de Valle Grande, y su generación de energía presenta más del 25% de la que utiliza hoy en día la provincia de Mendoza”.

Cabe destacar que la construcción de la misma se prevé que esté incluida en el presupuesto 2017.

Respecto al impacto que tendrá en el medioambiente, Villegas destacó que no será un impacto negativo, “estos impactos ambientales no van a ser negativos. En este tipo de actividad, donde no hay manejo de sustancias y donde lo que se busca que el manejo del agua sea correcto, no hay impacto negativo”.