Gustavo Villegas asumió como consejero por el Río Atuel, que tras la aprobación del senado provincial, finalmente reemplazará a Alejandro Gutiérrez.

En dialogo con Viñas Villegas manifestó que es una gran responsabilidad, sumado a que es la cuenca con más conflictos de todas las de Mendoza, teniendo en cuenta la crisis hídrica de 9 años, con una menor cantidad de turnos de riego, y que este año se va a arrancar la temporada con el 70% de capacidad en los embalses

También es complicada desde lo jurídico por el reclamo de la provincia de La Pampa y la sentencia de la Corte.

En nuestra provincia hay 5 consejeros del Departamento General de Irrigación (uno por cada rio y dos en la cuenca del Tunuyán), que tienen la función de aprobar el presupuesto de Irrigación todos los años, el control de las inspecciones de cauce, el aprobar o rechazar las resoluciones del Superintendente y ser un tribunal de apelaciones en el caso de que los regantes o inspectores deban apelar alguna decisión de las autoridades del organismo.

Sobre su posición respecto al fracking indicó que “no solamente con respecto al fracking sino con cualquier situación que complique el agua voy a estar siempre del lado de tener un agua limpia, pura, sin contaminación y de tener los controles necesarios para que nuestros regantes, los principales usuarios, como el resto de la población puedan mantener esa pureza del agua”.

Haciendo hincapié puntual en el método de fractura hidráulica sostuvo que Irrigación no es quien ni aprueba ni desaprueba la actividad permitida por una ley nacional, pero si, es la que se tiene que encargar de hacer un exhaustivo control en todos los procesos para garantizar que no exista un mínimo riesgo de que se pueda contaminar. También está dentro de la órbita del organismo la entrega o no de agua debido a la crisis reinante.

A.C.