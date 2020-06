En relación al, por ahora discutido, tema del avance de Portezuelo del Viento, el Consejero del Río Atuel Gustavo Villegas dialogó con F.M. Viñas explicando ambas posturas y resaltando la viabilidad de su construcción en cuanto al beneficio que traería aparejado.

El funcionario, realizando un revisionismo histórico, explicó: “La cuenca del Rio Colorado es una de las más antiguas del país y en 1979 se genera el plan de distribución única del rio colorado cuando se forma el COIRCO con sus reglamentos. Obviamente con esto se genera el plan de distribución que dictamina la construcción de Portezuelo y de otros tres diques sobre el Río Grande, que nace y muere en la provincia de Mendoza, y junto con el Río Barrancas, de Neuquén, forman el Río Colorado”

En la misma línea de tiempo y sobre el Río Colorado explicó: “Históricamente tiene un modulo medio anual de 187m3/s que es un caudal importante y de ello, de la distribución, a Mendoza le corresponde 34m3/s. En ese plan de distribución se quedaron con hectáreas a irrigar, como La Pampa que tiene derecho sobre 90.000 ha.”

“Mendoza nunca tuvo completo aprovechamiento hasta el empadronamiento sobre el Río Grande que es el de la minera Vale, aprobado por la Legislatura generando un derecho de 1m3/s para la utilización del emprendimiento de sales de potasio”, resaltó Villegas.

Respecto a Malargüe, aseveró que no aprovecha el cauce del Río Grande “por la ubicación geográfica donde se encuentra el río no hay obras ni desarrollo por lo que no hay posibilidades de regar”.

Al ser consultado por los dichos del intendente sanrafaelino Emir Félix respecto a que Portezuelo “está flojo de papeles”, el Consejero del Río Atuel detalló: “Insiste en la teoría del presidente y de La Pampa sobre que faltan estudios del impacto ambiental en torno a la represa siendo que se han realizado todos. Ellos pretenden un estudio integral de toda la cuenca, que tampoco corresponde porque al tener la represa de Casa de Piedra, es un tramo a estudiar y el impacto aprobado es el de Mendoza”.

Agregó: “Hay una diferencia entre un río regulado de uno no regulado por eso digo que si no tuviésemos los embalses Nihuil y Valle Grande no se podría desarrollar la agricultura en San Rafael y Alvear. Mejor aun es tener dos regulaciones sobre el Atuel”, y sobre la crisis hídrica que atraviesa el Río Grande completó: “Se hubiera mitigado con Portezuelo del Viento gracias al agua embalsada, permitiendo utilizar el agua pero tener reserva en momentos críticos”.

“Portezuelo tiene todos los estudios de declaración de impacto ambiental aprobado– confirmó Villegas- que son los que hizo Mendoza, el COIRCO, las universidades del Litoral y La Plata. Lo que se discute es que el manejo de la represa sea completamente en manos del COIRCO y el plateo de Mendoza que Portezuelo sea manejado por nuestra provincia siempre respetando las necesidades que tiene el plan único de distribución del Río Colorado. Entendemos que la represa al estar en territorio mendocino debe ser manejada por Mendoza”.

Otro de los temas en discusión tiene que ver con las regalías hidroeléctricas, basándose en la experiencia en otras provincias y la legislación vigente, el funcionario remarcó: “En cualquier otra represa del país la cobra la provincia que tiene las siguientes condiciones: la pendiente del agua, excepto las de Nihuil y Valle Grande donde por un decreto en el gobierno de facto las regalías son coparticipadas dando el 50% a La Pampa, siendo único en país, y esto ha generado reclamos desde los años 80’. Sobre Portezuelo, las regalías le corresponden solamente a Mendoza”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).