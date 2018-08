El diputado provincial del bloque PJ Gustavo Majstruk, como ya nos tiene acostumbrado, realizó un video donde habla acerca de la medida tomada por el gobernador Alfredo Cornejo donde le pone un freno a la libertad de expresión.

Esto se debe a que desde que se emitió un comunicado donde el gobierno determinará mediante la “formula oferta y demanda” que carreras serán prioritarias y cuales no, tanto profesores como estudiantes se manifestaron en defensa de la Educación Pública y Gratuita, por lo que el gobierno decidió tomar esta medida.

Como si esto fuera poco, se le suma la presencia de infanteria en una de las oficinas de la Legislatura de Mendoza, mientras se esperaba a los Senadores del Gobierno que bajaran, así se aprobaba el congelamiento de las tarifas.

En el video del Diputado Majstruk decia:

“Una vez más el gobernador Alfredo Cornejo quiere avanzar sobre tus libertades constitucionales, ahora la policía podrá detenerte durante hasta 12 horas sin motivo alguno, está preocupado hasta por lo que escribis en las redes sociales. No podrás manifestarte ni reunirte para organizar ningún tipo de marcha, no podemos permitir esto no debemos permitir esto. A las 9 de la mañana nos juntamos en la legislatura para frenar este atropello por favor compartilo”.

Este fue el mensaje que el Diputado Provincial emitió el se hizo viral en pocas horas y se pudo compartir no solo por Facebook sino también por distintas cadenas de Whatsapp.

A.E