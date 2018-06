Ante los micrófonos de FmVinñas, comentó acerca de un plenario que se llevara a cabo hoy en la mañana entre la Comisión de Economía y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dado que desde la semana pasada El Ejecutivo pretendía tratarlo con cierta urgencia, aduciendo a los tiempos que tienen que ver con la mitigación y erradicación de la plaga de la Lobesia Botrana.

“Si bien tuvo una buena actuación el año pasado cuando el Presidente destino fondos, pero resulta que este año nos enteramos de que no había dinero para el tratamiento de la Lobesia, y si a este tipo de plaga no se le da el tratamiento que corresponde, se corre riesgo de que se fortalezca y después haya que invertir mucho más dinero y recursos. Esto trajo un gran descontento por parte de las asociaciones ruralistas y la Cámara de Comercio de San Rafael General Alvear, Tunuyán, Lavalle y Zona Este donde nos enviaron notas repudiando el aporte que se pretende del Ejecutivo para que los productores hagan frente a esto”, explico Majstruk.

La mitigación de la plaga el año pasado tuvo muy buenos resultados, más allá de algunos reparos que se ponían sobre la pulverización aérea, pero hay que continuar con esto también para lograr la erradicación. Además hay que avanzar en técnicas de confusión sexual que son las más caras.

Hoy en día se reclama responsabilidad por parte del Ejecutivo incluso, las cámaras empresariales del Valle de Uco sostienen que el Ejecutivo tiene más de 10.000 millones en un plazo fijo, entonces se hablaba de que en 2 meses con los intereses que genera ese plazo fijo, por lo menos así lo han planteado los propios integrantes Ejecutivo, se podría hacer frente y no tener que meterle una vez más la mano en el bolsillo los productores.

“Yo creo que hay que escuchar en este caso la voluntad popular, hemos tenido un buen año en cuanto a la cantidad de cosecha, pero ha sido muy baja la rentabilidad Incluso en La Vid cuando se pensaba de que los números iban a ser más altos sobre todo en zonas donde no se hizo la reconversión, donde no se tienen uvas varietales. Ésta es una cuestión similar a lo ocurrido con la ciruela, donde se tuvieron números muy bajos que apenas superaban a la cosecha y al acarreo, entonces dados la poca de rentabilidad que tuvimos este año es que el productor se encuentra en una situación bastante difícil y hacer frente a $1500 por hectárea por productor la verdad me parece bastante complicado”, concluyó Majstruk.

Con respecto al Fracking, son 8 los proyectos de Ley que están en la legislatura donde todos tienen estado parlamentario y donde los procesos burocráticos de la Legislatura están cumplidos.

Lógicamente no se lleva el tratamiento por el momento porque no están los números como para obtener la aprobación, que es lo que se busca. La parte norte de Mendoza y la parte Este se están involucrando en el tema por lo que se espera que El Ejecutivo recapacite y por lo menos abra debate en la Legislatura como para que se pueda arribar a una ley que dé garantías y permitan proteger los recursos naturales.

A.E