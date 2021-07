Gustavo Majstruk, actual Diputado Provincial por el PJ, salió del frente que ha representado en los últimos años se presenta como pre candidato a Diputado Nacional por el Partido Federal de la mano de empresarios de renombre en la provincia.

El Diputado ha sostenido su postura frente a distintos debates que han llegado a enfrentarlo con sus compañeros de frente, siempre se ha hecho escuchar y hizo pÚblicas en distintos medios sus postura sobre diversos temas. En diálogo con F.M. VIÑAS, Gustavo Majstruk, ‘las personas que van a encabezar la lista se van a mantener al menos esa es la charla, la discusión que se ha tenido entre ayer y antes de ayer, también yo tengo confesar que veníamos charlando desde hace muchos, desde que ellos formaron la agrupación con idea de presentarse en las elecciones que se llama ‘Encuentro’, señaló.

Carlos Iannizzotto quien irá como Diputado Nacional en la lista, Iannizzotto con quién Majstuk ha apoyado leyes importantes para la provincia y han trabajado, ‘ha quedó una relación que fue madurando, ha ido creciendo muchos con la mayoría de ellos cercanos en algún momento con el justicialismo pero con algunas diferencias con la conducción actual de nación y provincia con frente de todos’, definió.

‘Yo ya no pertenezco o deje de pertenecer al Frente de Todos el viernes pasado para ponerlo en días hábiles, el diálogo no estaba roto pero ustedes lo pueden haber visto en alguna publicación mía o en varias diferencias que vengo trayendo de hace uno o dos años atrás, no nos podemos poner de acuerdo en puntos que para algunos no son importantes y para mí si son importantes’, resalto sobre su separación del frente.

Noticia en desarrollo.

•C.F.