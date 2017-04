Sin dudas la noticia del enfrentamiento entre Pacífico y Estudiantes por Copa Argentina ha sido de lo más destacado en las últimas horas.

Uno de los jugadores emblemas del Lobo alvearenses, Guillermo Bodnarsky habló con el Megadeportio y manifestó sus sensaciones.

“Estaba en la Escuela del Ceibo sacándole las fotocopias a unos chicos y mirando de reojo el sorteo. Cuando toco estudiantes no lo podía creer, estaba muy emocionado. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, que el nombre de Pacífico este en esa situación me despertó un gran orgullo” contaba Guillermo.

Ha sido una etapa de 19 años en el club con buenas y malas. Nunca pensé que se iba a dar. Creo que hasta el momento del sorteo no caíamos en lo que se ha logrado.

Pacífico ha ido etapa por etapa en lo institucional y lo deportivo. Ha crecido en infraestructura en lo futbolísticos y en lo dirigencial.

Mi familia estaba como loca. Cuando llegue a mi casa mis viejos estaban emocionados y me felicitaban. Estuve toda la siesta imaginando situaciones que se pueden dar en el partido, la cabeza te trabaja a mil por horas. Por la jerarquía de los jugadores nos va a costar pero podemos llegar a sorprender.

Todos los compañeros que formamos el ultimo plantel estaba atentos al sorteo, no se que pueda pasar con los jugadores. Creo que el club debe hacer un gran esfuerzo no solo por la Copa Argentina sino porque este año nuestro objetivo es tratar de ascender al Federal A.