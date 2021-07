Por segundo día consecutivo, los trabajadores de Salud acompañados por el ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) se movilizaron desde el hospital local hasta el Monumento del Km 0 por la Av. Alvear Oeste reclamando un mejor ofrecimiento salarial por parte del gobierno de Mendoza.

La representante de ATE en Alvear, Valeria Olguín dialogó con F.M. VIÑAS sobre la preocupación del sector ante el último ofrecimiento paritario y afirmó que estas medidas son a fin de ‘demostrarle al Gobernador, a la Ministra de Salud y al Ministro de Hacienda que los trabajadores salimos a la calle, como corresponde, pidiendo por un salario digno y que nosotros no queremos aumentos por decreto, queremos una discusión y un aumento real‘.

En la misma linea subrayó que el reclamo es en pos de los trabajadores de la salud y de la administración central, quienes considero que no pueden estar percibiendo un sueldo tan bajo: ‘A nivel nacional se ha cerrado al 40% y han tenido paritarias 2020 y nosotros en Mendoza no. No pueden seguir haciendo lo que hacen, no pueden seguir privatizando la salud, no pueden seguir teniendo chicos contratados con $12 mil, no podemos estar pensado que de acá a diciembre van a quedar sin contrato‘.

Consultada si desde el Ejecutivo provincial han tenido un acercamiento al gremio para consensuar el incremento salarial, Olguín aclaró que ‘todavía no hay nada. Hay diálogos entre nuestros representantes sindicales y el gobierno pero obviamente sigue siendo el mismo porque sino hoy tendríamos una propuesta real‘.

La representante local del gremio recordó que el gobierno ofreció un 5%, luego un 7% y después ofreció un 9% pagado en dos cuotas: ‘Nosotros necesitamos un salario real que al compañero le quede el 45% de aumento en el bolsillo, lo necesitamos porque es real y mucho más‘, consideró teniendo en cuenta que ante el incremento de la inflación los aumentos que ofrece el gobierno provincial son insuficientes.

Luego de resaltando la importante labor del personal de Salud en el marco de la pandemia, Valeria manifestó que ATE está día a día comunicándose con todos los trabajadores: ‘Ellos están con nosotros, nos acompañan y acompañan el reclamo porque es un reclamo de ellos, así que acá estamos. Si el gobierno nos llama a paritar todo se bajan las bases y si se bajan las bases son los trabajadores los que deciden si aceptan y rechazan‘.

Finalmente aseguró que en un eventual rechazo al ofrecimiento que proponga Mendoza, ‘el gobernador lo hará por decreto y le vamos a dar vuelta ese decretazo porque la gente de Alvear va a salir y no será solamente acá, vamos a salir a cortar rutas, a panfletear y vamos a dar pelea‘, concluyó.