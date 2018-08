Alberto Kobayashi de la Asamblea del Pueblo manifestó su preocupación por esta nueva emisión de parte del gobierno de la provincia de Mendoza donde hace dos días autorizó el desarrollo de 2 nuevos pozos por fractura hidráulica en Puesto Rojas para extraer petróleo no convencional.

“Lo que es realmente preocupante y significativo es que nos enteramos por comunicado de prensa del gobierno oficial pero sin embargo no figura en ningún boletín oficial de la provincia, por lo tanto es una autorización que hasta este momento no sabemos a qué responde. Esto es muy curioso ya que no nos enteramos por boletín oficial sino por una publicación oficial del gobierno donde dice que se ha aumentado la explotación de la zona. Todas las resoluciones, decretos y leyes que emite el poder político de la provincia del estado mendocino, tiene que figurar en el boletín oficial con número fecha y el nombre de la autorización y en este caso no ha sido así y sin embargo por prensa de la provincia autorizan 15 pozos más de los 5 que ya estaban autorizados y de los cuales nosotros cuestionamos oportunamente”, expresó Alberto Kobayashi

Esto es lo que más preocupa ya que de los 3 municipios afectados por la cuenca hídrica del Atuel dónde se van a realizar estos proyectos no convencionales, justamente el departamento de General Alvear es el que representa desde el punto de vista poblacional y económico social, el 70% de los que viven en el Oasis Sur. Entonces el dictamen de General Alvear es de rechazar este tipo de proyecto de fracking, sin embargo no figura en la declaración del impacto ambiental de la provincia y ahora siguen autorizando nuevos proyectos por fracking.

“Después del dictamen, personalmente tengo dos reflexiones. Primero que compartimos el dictamen sectorial de la municipalidad de Alvear que ha sido elaborado en forma muy rigurosa por un grupo técnico científico del municipio donde en este sentido estamos totalmente unidos y compartiendo el rechazo. Pero por otro lado opino qué tiene un impacto y un significado político porque éste es un dictamen no de las asambleas ni del pueblo, sino de la institución municipio cuyo intendente directamente expresa oficialmente en este dictamen que está en contra de los proyectos de fracking en las nacientes del Atuel. Entonces esto es mucho más que importante desde el punto de vista del contexto político institucional de la provincia y que el gobierno de la provincia ni siquiera ha comentado ni mencionado este dictamen municipal”, concluyó Kobayashi

Con respecto al comportamiento que ha tenido San Rafael, dónde si tuviesen un dictamen sectorial al igual que el emitido por General Alvear hoy en día se habría rechazado este proyecto pero el intendente de San Rafael está jugando a dos discursos, donde por un lado dice que quiere un San Rafael libre de contaminación y libre de fracking y por otro lado no ha tomado ninguna actitud política, ni siquiera se ha preocupado de participar en los dictámenes sectoriales que la ley provincial del ambiente exige a los municipios afectados.

Esta noche junto con la Unidad Popular y la Asamblea del Pueblo se llevará a cabo una gran manifestación en la plaza departamental en forma conjunta con toda Mendoza, quienes a las 20 horas y en forma masiva, exigirán que se de marcha atrás a la aprobación de estos pozos ya que el Fracking no tiene licencia social y donde se mostrarán en defensa de los Oasis del sur.

