La Dirección de Familia con todas sus áreas, continúa con un intenso operativo puerta a puerta en beneficio de los vecinos de las zonas más alejadas de Alvear. Este miércoles se trabajó en el Barrio Zangrandi.

El operativo puerta a puerta ya visitó cerca de treinta barrios del departamento, en este caso se hizo presente en el Barrio Zangrandi, recorriendo puerta a puerta a cada vecino para relevar si han recibido la vacuna o no. “Vamos casa por casa, junto a jóvenes voluntarios de la Asesoría de Juventud, y consultamos si hay alguna persona mayor de 40 años o mayor de 18 con algún problema de salud, que no se haya vacunado o no se haya inscripto, tomamos los datos, pedimos los números de teléfono y los inscribimos, cuando nos llega el turno los volvemos a llamar para avisarles”, aseguró la Directora de Familia Nancy Vinnitchenko.

Si bien hay muchas personas que aún no se han inscripto, incluso por negarse a hacerlo, al momento de realizar estas visitas se brinda toda la información para que las personas tengan conocimiento acerca de la importancia de colocarse la vacuna.

En este sentido es fundamental la visita a lugares alejados: “El intendente tiene una visión clara, de no solo federalizar las obras, sino también los servicios y poder acercar los distintos beneficios a todos los vecinos”, indicó Vinnitchenko, quien agregó que durante el operativo se han inscripto cerca de 300 personas.

El operativo culmina en la zona de la Escuela Lagomaggiore y la Escuela Pacheco, aunque se espera que baje la edad de vacunación para llevarlo a cabo nuevamente.