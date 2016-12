Así lo decidió la Asamblea Argentina de Tenis de Mesa, que buscaba una plaza para un Torneo Grand Prix y optó por General Alvear, gracias a la Federación Mendocina y a la Federación sanrafaelina.

“El Torneo se va a desarrollar desde el jueves 16 hasta el lunes 20 de febrero de 2.017 y contará con alrededor de 600 competidores de todo el país. La Provincia va a aportar dieciocho mesas de competencia, que van a permitir el desarrollo de la actividad en el tiempo en nuestro Departamento”, explica el Prof. Jerónimo Colla, Director de Deportes, Actividad Física y Recreación.

El Entrenador de la Federación sanrafaelina, Franco Piruzzi, especificó que el jueves 16 comenzarán los selectivos Sub 15 que van a dar cuatro plazas a la Selección Argentina para clasificar al Sudamericano y Circuito Mundial de Paraguay y al Latinoamericano de Guatemala. El Torneo Grand Prix inicia el viernes 17 hasta el domingo 19 de febrero por la tarde se efectuarán los selectivos para clasificar a cuatro chicos, Sub 11 y Sub 13, para el Sudamericano de Perú y el Latinoamericano en Paraguay en octubre.

JT