David Bernabé Villegas, el renunciado ex líder de Ganancias Deportivas, denunció ‘Me Siento Estafado‘ haciendo referencia a quienes lo ingresaron a Ganancias Deportivas en el año 2019. Lo que activamente promocionó en radios (algunas de General Alvear muy comprometidas con el crecimiento de esta red ilícita), diarios y Tv se esfumó ante la confesión de Villegas ante la Justicia, que no descartaría llamar a quienes se posicionaron como lideres en otros departamentos de la provincia y sumaron víctimas a base de engaños.

En lo que podría ser crónica de una estafa anunciada, la situación que están viviendo los que se entusiasmaron con poner dinero en una plataforma que prometía rentabilidades exorbitantes de hasta 20% mensual, como fue Ganancias Deportivas, pasó de ser un efímero entusiasmo económico durante la pandemia a una serie de denuncias cruzadas, incluso entre líderes e hijos contra padres, además de los centenares de presentaciones penales radicadas ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Hasta ahora, David Villegas aparecía como uno de los principales promotores de la idea que supuestamente iba «a cambiarles la vida» convidándolos a que «no se hagan rico trabajando«, de pronto pasó a ser el blanco de todas las broncas de miles de sanrafaelinos que le creyeron.

De haber asegurado ante cuanto micrófono o cámara se le pusiera adelante que «mucha gente vive de Ganancias Deportivas y lo va a seguir haciendo por muchos años«, a su denuncia presentada formalmente contra Ganancias Deportivas y los que lo metieron a él en esto, sólo pasaron algunos meses.

Pero en el medio, Villegas dejó un tendal de ilusiones que desde hace meses se han venido abajo ya que asociados a GD no se cansan de quejarse en los grupos cerrados que ellos mismos formaron en Telegram, que no pueden retirar su dinero.

Él mismo se promocionaba como el responsable de haber logrado que ingresaran decenas de miles de personas al «negocio«, aún cuando siempre fue sospechado de ser un sistema piramidal que iba a caer tarde o temprano. Lo que el fiscal Javier Giaroli intentó advertir incluso en una más que difundida y extrañamente cuestionada conferencia de prensa, parece que se está cumpliendo en todos sus pronósticos.

Ya no sólo ingresan denuncias de asociados todos los días en las oficinas fiscales, sino que esta semana la sorpresa la dio el mismo Villegas radicando una denuncia en la que habría señalado que «las personas que me ingresaron fueron Ginno Ferrugiaro y Antonio Manuel Buendía. Al intentar realizar el retiro del mes de julio de 2021 de 5.000 Euros no se me abonó hasta la fecha, ni los siguientes retiros mensuales. Me siento estafado«.

Lo que llama la atención es la ambivalente posición que ha revelado con Ferruggiario, con quien se sacaba fotos que exhibía incluso en su propio perfil de redes sociales, como un estandarte de confianza y lealtad. Ahora, al ver a Villegas denunciando a su propio promotor, aparece como una clara confirmación de que el negocio se vino abajo, que la estructura piramidal se ha caído y sólo resta ver las consecuencias económicas, sociales y judiciales va a acarrear.

Por lo pronto, la cadena de pago se cortó en San Rafael: por ejemplo, ya es vo populi que hay quienes devolvieron los automóviles que sacaron en algunas concesionarias porque no les permiten hacer los retiros en la página de GD y, como consecuencia, no pueden pagar las cuotas comprometidas.

Lo peor se da entre quienes renunciaron a sus trabajos para vivir de GD. Desde empleados de comercios y empresas de servicios, a policías y docentes. Quedan en YouTube videos de artistas sanrafaelinos promocionando a GD en tiempos de bonanza criptoactivas y decenas de notas en los diarios, radios y televisión dando cuenta de actos de beneficencia de los líderes que intentaron en vano llegar a un arreglo con los que se sienten estafados e hicieron denuncias, mediante una audiencia de conciliación que finalmente se suspendió porque la Justicia observó que el clima podría derivar en situaciones de peligro entre los asistentes; de manera tal que sólo se dejó a disposición de los que reclaman un correo del abogado de esos lídereres, para contactarse en forma privada.

Recién esta semana el Banco Central de la República Argentina salió con un alerta ante la proliferación de negocios que ofrecen pingües beneficios pero que no son en realidad operaciones financieras autorizadas por la entidad. Entre tanto, siguen esperando los sanrafaelinos que la Corte de la Nación resuelva el conflicto de competencia que se entabló cuando Giaroli quiso darle cabida a la Justicia Federal en la investigación del caso y la Fiscalía Federal no halló razones de intervención en esa jurisdicción.

Pero como Villegas es el protagonista de las principales noticias referidas a Ganancias Deportivas en las últimas horas, hay que mencionar que ayer se lo citó oficialmente a juicio oral y público por la primera denuncia por estafa que recibió en su contra, y provino ni más ni menos que de su propia hija. Los hechos allí relatados dan cuenta de que el día 3 de Diciembre del 2020 a las 18.30 horas la víctima «intentó ingresar a la plataforma www.gananciasdeportivas.net con su usuario y correspondiente contraseña, no logrando hacerlo ya que el sistema rechazó la operación por ser la contraseña incorrecta. Atento a que ninguna persona -salvo su madre- conocía la contraseña que había asignado a su usuario del sistema, intentó recuperarla desde el denominado ‘centro de negocios’ y se encontró con que el correo electrónico que había aportado para la recuperación, era inexistente«.

Que «posteriormente mantuvo comunicación telefónica con su madre Adriana Lorena Alfaro«, quien «le manifestó luego de rodeos que efectivamente su padre le había dicho que le había cambiado la contraseña de su cuenta. Con posterioridad el día 9 de Diciembre del 2020 le envió mensajes a su padre solicitándole que le restituyera la cuenta referida, replicándole éste que no lo iba a hacer, ya que cobraba lo que cobraba por él, que le iba a entregar cincuenta mil pesos mensuales para que viviera, que tenía que saber lo que era comer mortadela para luego saber lo que es comer caviar«.

La denuncia revela incluso que Villegas le manifestó a su hija que «si volvía a ver a su pareja en la chata lo iba a re cagar a piñas y le quitaba la camioneta». La víctima estima que «con las maniobras realizadas le han impedido acceder al menos a ochenta mil euros, y que ese dinero no ha sido dejado perder, sino que debió ser transferido por sus padres ya que conoce el amor y voracidad por el dinero de los mismos«.