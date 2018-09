A pesar de que esta semana en horas de la noche las temperaturas fueron muy bajas, en algunos lugares las mismas fueron bajo cero.

“Normalmente la defensa arranca antes de que comience la helada pero en general no han sido unas heladas importante y no afectó a la producción. Anoche si bien fue una noche fresca, parecía que iba a ser una noche complicada por lo que estuvimos trabajando hasta las 04:00 am, informando a la gente mediante la radio, pero la temperatura en ese entonces fue de 7°C y la nubosidad parecía que iba en aumento, así que en realidad, en el registro que tenemos nosotros la temperatura de anoche en particular no descendió menos de 3 y 4 grado sobre ceros, así que en ese sentido ayudó muchísimo la nubosidad”, expresó Galaguza.

El pronóstico parece ser alentador para este fin de semana, donde se esperan temperaturas por encima de los 30°C, y donde recién el día lunes se anuncia un pronóstico con temperaturas bajas, pero aun no es información certera, por lo que desde la Dirección de Agricultura manifestaron estar en alerta y avisando a los productores ante un cambio radical de la temperatura.

A.E