“Turismo del vino. La experiencia argentina”, escrito por Gabriel Fidel y editado por la Editorial de la Universidad Nacional de cuyo en 2016 será presentado este viernes 26 de mayo a las 18.30 hs en Había una Vez. Tienda de Libros (Libertador Norte 156 Gral. Alvear).

“Turismo del vino. La experiencia argentina” está nominado como uno de los mejores 9 libros sobre Vino y Turismo en los “Gourmand World Cookbook Awards”, uno de los premios del mundo del vino y las comidas más importante del mundo. Con prólogos de Francis Mallmann y María Isabel Mijares y testimonios de personalidades que aman y conocen el mundo del vino, este libro asegura que estamos en presencia de la conjunción de dos actividades maravillosas, que forman parte de las experiencias más importantes del hombre contemporáneo: el vino y el turismo. El enoturismo argentino es una propuesta viva, rica y dinámica, que va tomando cada vez más la experiencia y la identidad como principales atractivos.

Gabriel Fidel es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo (1988) y master of Public Affairs por The University of Texas at Austin, The Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, Estados Unidos (1993).