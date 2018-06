El equipo de Obras Públicas, junto con funcionarios y representantes de la empresa que construirá la nueva Cancha de Hockey en el Polideportivo Municipal recorrieron el lugar.

Representantes, recorrieron el lugar junto. Esta obra no sería posible sin el aporte del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; y a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

“Ya han comprado la alfombra de sintético y nuestra obligación es asesorarlos en la construcción de la base” dijo Jorge Pessagno, de la empresa constructora Forbex Cancha de Hockey, quien considera que este ya no es solo un deporte sino que se ha transformado en un fenómeno social que es disfrutado por toda la familia “lo que hará que mucha gente se congregue alrededor de este deporte”.

Las medidas de la cancha de hockey son de aproximadamente unos 97,40 de largo por 55 de ancho, y luego una medida fuera de cancha de seguridad. Además de esto, la alfombra sintética lleva arena entre los pelos de la alfombra, esto cumple tres funciones, peso para que la cancha esté estabilizada, proteger el pelo del sintético, y cuidar a los jugadores para que no se traben en la alfombra.

Víctor Álvarez, Secretario de Obras y Servicios Públicos, aseguró que la base donde se depositará la carpeta tiene que tener un estabilizado prolijo, con niveles concretos para que la carpeta sea permeable ante las lluvias, “lo más importante que tenemos que hacer es armar una zona de capilaridad para que no suba la humedad, que si bien no afectaría, es necesario, luego una zona de cemento donde irá depositada la alfombra, otro punto importante es la zona del desagote, que es el punto más débil de las canchas de hockey, que no se pueden inundar”.

A.C