Graciela Olivera fue amenazada por el hijo del dueño de la casa que ella alquila y esto fue lo que dijo “Ayer llegó a mi casa un supuesto inquilino, el hombre abrió el portón de mi casa y entro, cuando yo salgo a ver quién era me dice que era el inquilino y que venía a desalojarme”.

“El hombre intento pegarme, yo esquivo el golpe pero me termino pegando en el oído derecho, cuando yo grite salió mi hijo a defenderme, esta persona agarro un ladrillo y yo me puse delante de mi hijo para que no le pegue”. Continuó Graciela.

Graciela además agregó “Yo vi que paso un chico por la calle y le grite que llame a la policía. Cuando llega la policía nos pido que vayamos a la comisaria por Averiguación de Antecedentes. El hombre que nos agredió nos decía que no nos iba a dejar entrar a la casa y yo tenía a mi hijo más chiquito con fiebre”.

“Terminamos detenidos con mi hijo y al agresor no lo detuvieron, nunca apareció en la comisaria. Nosotros íbamos a hacer la denuncia, pero nunca nos tomaron la denuncia, ni declaración lo único que nos tomaron los policía fueron los datos personales”. Continuó Graciela.

Graciela comentó “Fuimos al médico con mi hijo y a los dos nos quedaron marcas, anoche a mi hijo le dolía la cabeza, a mí del mismo golpe me duele el brazo y la nuca. Ahora tengo que irme y necesito que me ayuden con una casa, no tengo una casa donde irme”.

Para cerrar Graciela explicó “Recibí un audio con amenazas por parte del hijo del dueño de la casa. Yo voy realizar una denuncia y voy a mostrar el audio con las amenazas”.

F.R