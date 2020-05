En horas de la noche de este viernes, un grupo de vecinos del Barrio San Carlos se convocó en la puerta de la Comisaria 14° con el objetivo de pedir que un exhibicionista sea sancionado judicialmente.

Se trata de «un hombre de apellido Zarate, un hombre que trabaja en la taquilla del Sport Club Pacífico«, según confirmaron los vecinos bastante ofuscados por las actitudes de este hombre que en reiteradas ocasiones en inmediaciones de calles Alberdi y H muestra y toca sus genitales frente a pequeños de entre 4 y 12 años.

Los damnificados testimoniaron a F.M. Viñas que ya han realizado denuncias pero «no son tenidas en cuenta al parecer porque el tipo sigue suelto como si nada».

Ayer frente a una menor, Zarate ejecutó otro de sus obscenos actos y algunos residentes de la zona ingresaron por la fuerza a su domicilio, cansados de esta situación sostenida, y lo redujeron hasta que llegó una unidad policial.

«Ahora está detenido pero nos dijo el Ayudante Fiscal que en no mas de 24h lo sueltan porque no hay pruebas y nosotros tenemos vídeos sobre lo que él hace», resaltó una señora y en la misma línea sentenció «Si la Justicia no actúa va a terminar muerto porque es él o nuestros hijos. Que van a esperar que viole, abuse o mate a algún niño para actuar. Son una vergüenza».

Las contundentes declaraciones del puñado de personas, producto de la desidia y la desesperación, reflejan el sentir de gran parte del mencionado barrio, que ha sido testigo de las lamentables exposiciones de Zarate.

El Ayudante Fiscal en turno, Dr. Carrizo, salió y pidió a los vecinos que se retiraran ya que estaban infringiendo el art. 205 del Código Penal Argentino pero ellos firmes en su postura respondieron: «No nos vamos a ir hasta que nos tomen las denuncias y prometan que este violín va a pagar«.

Al ser consultados por la determinación del Comisario Modesto Bravo, a cargo de la Departamental, una vecina disparó «Se nos rió en la cara, nos tomó el pelo porque dijo que nos iba a atender y se fue como si nada«.

«Nos dijeron que no hay delito porque no violó a nadie. O sea, están esperando que viole para que actúen«, agregó el tío de la pequeña que atestiguó el último de los actos del detenido.

El protocolo ante una situación de esta índole sume al contexto de cuarentena obligatoria parece no haber sido aplicado por personal de seguridad ya que no lograron disipar al grupo ni tomar los recaudos que contempla el decreto presidencial.

QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL

De acuerdo con el artículo 129 del CP, «será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros».Es decir, no se trata de un delito de instancia privada y tras una denuncia se actúa.

Ahora bien, la gravedad aparece cuando es un niño el que presencia un acto semejante ya que ahí se agrava la pena y se lo priva de la libertad.

Es que si los afectados fueron menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años, establece el CP.

