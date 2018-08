En conferencia de prensa Coco Perez hizo extensiva la invitación para una reunión que se llevará a cabo en la sede del Partido Demócrata, a la cuál se invita a amigos, simpatizantes y afiliados ya que estará presente Francisco García Gabrielli quién disertará acerca de la situación partidaria a nivel provincial y nacional.

Gabrielli está haciendo un recorrido en toda la provincia y comenzará en el departamento de General Alvear, donde esta es la primera vez que se hace presente un dirigente con tanta trayectoria. Además se invita también a los industriales, empresarios y agricultores que quieran participar el próximo sábado a las 10 horas en la sede partidaria y a todas aquellas personas relacionadas e interesadas con el comercio exterior.

Francisco Gabrielli tiene una amplia experiencia como ex cónsul de Panamá y en relaciones internacionales y también tiene una amplia agenda de contactos no solo a nivel pais sino tambien a nivel internacional como para quienes están en este tema y deseen aprovecharla.

“Estamos visitando los correligionarios de General Alvear y San Rafael y nos hemos propuesto a recorrer la provincia donde un poco la idea es ver propuestas concretas sobre la problemática que tiene la provincia como el país y dar a conocer un poco la historia y trayectoria del partido demócrata. Esperamos que el partido salga a opinar y hacer frente a estas problemáticas donde el equipo técnico ha analizado esta situación y que si bien es bastante complicada, en algunos casos no loo son, ya que hay soluciones cuando hay un conocimiento sobre el tema”, expresó Francisco Gabrielli.

Este referente del PD fue ex cónsul de Panamá, ex decano del cuerpo consular de Mendoza y actualmente socio fundador del foro diplomático de Mendoza. Este es el único fuero diplomático que integran ex embajadores y cónsules mendocinos y que tiene personería jurídica y además es el único foro que existe en la República Argentina, en el cual se está realizando un trabajo bastante importante intentando colaborar con empresas, asociaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales las cuales lamentablemente hoy en día, no se ha tenido de la receptividad que se esperaba en función a la experiencia de quiénes la integran.

“Argentina tiene que comenzar a buscar alternativas de nuevos mercados, y esto no es apuntar los mercados que históricamente se han apuntado como es el caso de Europa o Estados Unidos, ya que en Europa hay grandes países que se están auto protegiendo su propia protección, es decir que se están achicando, y la Argentina tiene que apuntar a un mercado que tiene más al alcance de sus manos como es centroamérica, El Caribe, Colombia, Ecuador, que son mercados que consumen mucho los productos de los mendocinos y esto es un trabajo que tiene que hacer el gobierno provincial a través de los legisladores, donde se le debe exigir a la cancillería y embajadas en el exterior”, sostuvo Gabrielli.

En conferencia de prensa Francisco Gabrielli expresó que el frente cambiemos Mendoza no existe, ya que fue un frente electoral donde el electorado le exige a la oposición una unión para evitar el avance del Kirchnerismo que se imponía con gran peso, pero después de las elecciones no volvió a consultarle sobre ningún tipo de problemática en particular. El frente cambia Mendoza nunca convocó a los distintos partidos que lo integran a aportar una posible solución de la problemática que atraviesa el país, por lo que Gabrielli manifestó que no fueron consultados ninguno de estos partidos que integran el frente cambiemos, a ser participes en la toma de decisiones en la problemática que atraviesa hoy en día no sólo el departamento, la provincia sino también la nación, con respecto a el aumento de las tarifas.

Por lo que a raíz de falta de códigos, como lo manifestó Francisco Gabrielli, se apuntaran alejados del frente cambiemos, en las elecciones del próximo año.

A.E