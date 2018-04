Ayer viernes justo al mediodía, y minutos antes de que un grupo de ambientales cortaran el paso de un camión que se dirigía a Malargüe, el intendente Jorge Vergara Martínez convocó a conferencia de prensa, donde dejó en claro la postura del departamento en relación a la extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de estimulación hidráulica (fracking en inglés).

Vergara Martínez mostró su preocupación por la desinformación que circula en las redes sociales. Recordó que Malargüe en agosto último, dio la licencia social para esta actividad, y dedicó párrafos al intendente de San Carlos que “manifiesta estar en contra del fracking, pero resulta que no está en contra de los pozos de petróleo que tiene dentro de su departamento”.

Este mediodía el intendente comenzó diciendo que “se siente preocupado porque se están realizando movidas que perjudican directamente al departamento de Malargüe, y por desconocimiento”.

“Ya los malargüinos nos hemos expresado públicamente, con audiencias públicas para que todos los que tuvieran algo que decir lo manifestaran”, siguió diciendo el intendente Vergara. Agregó además que “se han cumplido todas las formas legales para lograr la explotación petrolera en Malargüe”.

“Pero veo algunos personajes que siguen insistiendo con la contaminación”, continuó Vergara para decir de inmediato “ayer vi una manifestación de los vecinos de General Alvear y quisiera preguntarles cómo van a funcionar las camionetas, autos y tractores sino quieren que nosotros saquemos el petróleo”.

En otra arremetida contra los opositores a la industria petrolera, que es la que verdaderamente sostiene la actividad económica de Malargüe, sin desmerecer y restar importancias a otras como la ganadería (que en mayor parte es de subsistencia), o la agricultura (que en los últimos cinco años ha tendido un claro retroceso en el departamento) y el turismo que es estacional, Vergara Martínez expresó que “Malargüe no se incumbe en las acciones de otros departamentos, mientras que si algunos lo hacen poniendo en juego el bienestar de los pobladores sureños, situando como ejemplo al intendente de San Carlos, Difonso, quien manifiesta estar en contra del fracking, pero resulta que no está en contra de los pozos de petróleo que tiene dentro de su departamento. “¿Por qué no los clausura o los cierra?”, preguntó Vergara.

El intendente señaló que “se han mezclado las cosas y esto me molesta, porque Malargüe viene luchando desde hace mucho tiempo contra una gran desocupación, y la media vez que logramos que se entreguen las áreas y vengan las empresas a trabajar, empiezan con esta historia que nos afecta directamente”.

“Queremos decirle a los amigos de General Alvear que estamos dispuestos a mostrarles científicamente cómo funciona el fracking, para que se den cuenta que no vamos a contaminar ningún río”, remarcó el intendente malargüino.

