Este sábado se anunció la formula presidencial Fernández – Fernández (Alberto, ex Jefe de Gabinete desde mayo de 2003 hasta julio de 2008, como pre candidato a presidente y Cristina como vice).

“Le pedí a Alberto Fernández que encabece la fórmula”, dijo Cristina Kirchner durante el video donde anunció que será la candidata a vice de quien fue su jefe de Gabinete.

De inmediato distintos sectores políticos se manifestaron al respecto. “Ha sido sorpresivo y creo que muy interesante y positivo”, indicó en dialogo con F.M. Viñas Guillermo Carmona, Diputado Nacional y presidente del PJ en Mendoza, además de pre candidato a la intendencia en Capital.

“Ha sido una acción de Cristina disruptiva no esperada”, en este sentido Carmona sostuvo que “abre el juego”, y que acompañaran esta “alternativa al macrismo”

Sobre Alberto Fernández dijo “es un hombre experimentado para gobernar un país en crisis”, a lo que agregó “es una invitación a que otros sectores del peronismo se sumen a la interna en las primarias”.

“Nuestro objetivo es que todo el Peronismo vaya unido en el mismo frente y no ser funcional a Macri”.

¿Qué dijeron en Cambiemos?

El gobernador de Mendoza y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró que la candidatura presidencial de Alberto Fernández «es una nueva trampa» porque el poder de decisión seguirá en manos de Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que no hay garantías contra la impunidad.

«Es poner a alguien que luego se lo maneja desde atrás. Alberto Fernández tiene personalidad pero obviamente que el poder político es de Cristina», sostuvo

Según consignó La Nación, Cornejo trazó un paralelismo con el slogan de campaña del Frejuli y aseguró que «Es Cámpora al gobierno, Perón al poder'», y recordó que esa experiencia de los años setenta «terminó en la Triple A, en Videla y el golpe de Estado. No es una buena fórmula para la Argentina. Da mucho miedo», remató Cornejo, aclarando que «las épocas no son comparables, pero la ideología de Cristina va en la misma dirección».

El Gobernador también enfatizó que Alberto Fernández ha tenido contacto con los miembros de la Corte, por lo que se trata de «una fórmula defensiva de sus problemas judiciales, de los altos niveles de corrupción que ha tenido el Gobierno de Cristina, que está siendo juzgado».

«Alberto Fernández le da garantías de impunidad. Lavagna, no; Massa, tampoco; Schiaretti , tampoco. Este anuncio es un dato más, no podemos decir que es menor, pero no tiene potencialidad de crecer. Lo que está en juego son las terceras opciones, por eso la propuesta del radicalismo está más vigente que nunca: hay que ampliar Cambiemos», reiteró Cornejo en relación a su iniciativa de incorporar dentro de la coalición gobernante al peronismo no kirchnerista. El gobernador es particularmente cercano a su par salteño, Juan Manuel Urtubey.

«Lo que está en el fondo no es una elección, sino el rumbo de la Argentina. Si queremos vivir en un sistema democrático con instituciones sólidas y una economía sana», concluyó el mendocino.

A.C.