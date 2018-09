Los primeros pasos de este emprendimiento radial se remontan al año 1989, cuando FM Viñas comenzó a abrirse paso en el mercado radiofónico. No fue fácil, por ese entonces el dial de los receptores prácticamente se ubicaba en un par de sintonías. Las estaciones de radio AM lideraban la audiencia, con opciones de programas mayoritariamente de servicios, aunque en cuanto a la calidad de sonido no era uno de sus fuertes.

La señal de FM Viñas llegó, en principio, a algunos receptores que por su tecnología permitían la sintonía en frecuencia modulada, luego se sumarían más oyentes -motivados quizás por una curiosidad que no lograba materializar una idea cierta de este nuevo formato de radio-. La calidad de sonido y la selección musical empezaron a captar la atención y preferencia de la gente, hasta convertirse en una opción real y atractiva.

Con el tiempo, a la excelente música, se le sumó información con un estilo bien definido y sobrio. La radio de esos días evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como una radio de programación variada, jactándose de una música y calidad de sonido propios de una FM. Hoy FM Viñas no sólo es una radio sino que se ha fortalecido como empresa, demostrando que el trabajo coordinado de un equipo de fanáticos, está por encima de todo interés personal.

La radio, esa caja de acústicas maravilla desde hace un tiempo hasta ahora, resuena en el hogar, en el comercio, en el trabajo, es una voz difícil de callar, y no es para menos, quienes hacen Viñas se nutren de la fuerza de su audiencia.

Viñas, una marca con señales de esfuerzo, confianza y predisposición, hoy cumple 29 años.

A.C.