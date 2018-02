Proveniente de una familia de agricultores, conoce las dificultades que pasan los productores rurales. Es profesora de Biología y bailarina.

Proveniente de una familia de agricultores, Florencia Morales (22) es la reina de General Alvear y ni bien se enciende el grabador, comienza a contar su vida, sus aspiraciones, sus gustos y uno puede pasarse un largo rato escuchándola.

Su excelente oratoria se debe a que desde que se recibió de profesora de Biología en 2016, su actividad principal es la docencia y estar frente a un curso la obligó a desenvolverse con mucha naturalidad, a pesar de que en su época de estudiante sentía temor de hablar frente a sus profesores.

“Mis alumnos me ayudaron a soltarme y eso me hizo crecer un montón”, cuenta la rubia alvearense y agrega: “En 2017 concluí una diplomatura en docencia para Nivel Superior. Tuve la suerte de terminar mis estudios y trabajar en Bowen, distrito al que representé y donde nací”.

Con la idea de algún día convertirse en bióloga, hoy Florencia pone su atención en el reinado departamental y en lo que cree, es el rol de una soberana. “Primero que nada mi función es unirme a todos los agricultores. En mi familia son tres generaciones: bisabuelo, abuelo y papá. Todos trabajaban la tierra y el viñedo”, afirma.

Casi sin descanso, arremete nuevamente: “Mi función es estar del lado del agricultor, trabajar con ellos, saber sus necesidades”. Ella tiene claro cuáles son los problemas que afectan a la industria. Recuerda la granizada de 2008 en Alvear y se emociona: “Mi familia se vio afectada, ya que la mayoría de las plantaciones se perdió. Fue la única vez que vi llorar a mi papá y allí le prometimos que saldríamos adelante”.

Convencida de que también han pasado por momentos buenos cuenta que hoy “hay muchos beneficios para los agricultores y creo que tenemos que seguir apostando por nuestra tierra, por nuestra cultura y por nuestras raíces”.

“Yo creo que una Reina además de ser una embajadora cultural, tiene un rol social y un rol turístico. En mi rol social me gustaría mucho trabajar en escuelas rurales. Ya he tenido esa oportunidad y realmente hay muchas. Me gustaría también, como docente, alfabetizar. Es un proyecto que tengo desde hace mucho. Hay mucha gente grande que no sabe leer ni escribir. Es para mejorar la sociedad y mejorarnos a todos”.

Primera vez en el Teatro

Florencia nunca asistió a alguna actividad de Vendimia en la Ciudad; mucho menos, al Acto Central. Será su primera vez y siente mucha ansiedad por esto.

“Viví las fiestas siempre por televisión. Admiraba a las reinas y soñaba estar en su lugar. Me buscaron varias veces para presentarme como candidata distrital pero no aceptaba por temas de estudios. Este año acepté porque me sentía preparada y capaz. Era ahora o nunca”, confiesa la Reina que buscó en su momento la aprobación de sus padres Marcelo y Mariela.

Entre sus pasiones está el free dance, disciplina que practica desde los 8 años. “Me encanta bailar. Siempre que pueda lo voy a seguir haciendo y en un futuro, voy a estudiar el profesorado de Danza”, confiesa.

Para finalizar y con la misma seguridad y celeridad que tiene para contar su vida y sus sueños, Florencia ve como un imposible lograr la corona nacional por la distancia que existe entre su departamento y la ciudad y porque como el voto lo tiene el público, no cree que pueda cosechar demasiados. “Igual estoy muy cómoda. Creo que ya es una experiencia inolvidable”, asegura.

El Vino y la Vida

La Vid

Su infancia

“Cuando jugábamos con mi hermano. Siempre fuimos muy unidos, desde chicos. Vivimos en una finca y allí armábamos una casita”.

El Granizo

Momento difícil

“Cuando fallece mi abuelo paterno, en 2015. Era mi héroe. Y yo su única nieta mujer. Fue muy fuerte cuando se fue”.

Cosecha

Logro personal

“Recibirme de profesora de Biología”.

El Vino

Momento de disfrute

“Cuando me eligieron reina de Alvear. Hicimos un grupo muy lindo con las otras representantes. De hecho, una de las chicas me prestó su anillo de la buena suerte y lo voy a usar hasta el final de Vendimia”.

FUENTE: LosAndes