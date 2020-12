Los reclamos pampeanos a Mendoza siguen escalando, ahora hasta cuestiones inverosímiles al punto de plantear la posibilidad de que el distrito malargüino de Agua Escondida sea de La Pampa, señalando así a Mendoza en un nuevo ‘robo’. PERO, días atrás asumieron que no cuentan con ‘los papeles catastrales e históricos’ necesarios para conseguir buenos resultados en este llamativo reclamo.

Aunque tan solo se trate de un artículo periodístico en el diario La Arena, no deja de llamar la atención el ahínco pampeano en culpar a Mendoza de casi todos sus males, mensaje que muchas veces incluso se alienta desde ese estado provincial. En este sentido un nuevo articulo del citado diario bajo el título: ‘¿La Pampa resignada a perder territorio?’ explica subliminalmente las razones por la que el pedido carece de firmeza.

En un plenario de comisiones en la Legislatura pampeana, se decidió enviar un despacho a la Biblioteca del Congreso Nacional para consultar sobre la existencia de expedientes que ayuden en la búsqueda de información, con el fin de seguir tratando el tema por otras vías.

Aunque se reconocería que hubo ‘errores‘ en la fijación de límites entre ambas provincias, lo que se conoce es que cuando en 1967 se creó una comisión nacional por el tema -y se dio un tiempo para que las provincias que se pudieran sentir afectadas lo manifestaran-, La Pampa no formuló ninguna presentación.

Franco y el director de Catastro

‘Desde el Ejecutivo queremos dejar en claro que buscamos lo que teníamos que buscar, no encontramos nada y no tenemos conflictividad‘, expresó el ministro Ernesto Franco, en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial.

El funcionario concurrió a la reunión junto al director de Catastro, Héctor Oscar Erburu, dispuesto a responder a un proyecto del diputado Matías Traba (MID), quien pretendía recibir información detallada de los reclamos presentados por La Pampa referentes a la definición de los límites con la provincia de Mendoza.

Después de la visita de los funcionarios, los diputados decidieron archivar los dos proyectos presentados por falta de documentación, pero se enviará un despacho de comisión a la Biblioteca del Congreso Nacional para consultar. ‘Tenemos que ubicarnos temporalmente. Cada país tenía su forma de establecer sus límites. En 1905 el ingeniero Cobos realiza la medida con la tecnología que había en el momento y descubre que el límite del meridiano décimo estaría mucho más allá del lado de Mendoza que los realizados por Domínguez y Otamendi en 1881‘, dijo el ministro Franco.

‘Estos límites se definieron primero con la Ley Nº 1.532 (ley de territorios nacionales) de 1884. Y se resolvió de forma legal con la ley N° 5.217 (fijación de límites entre las provincias de Mendoza y La Pampa) y la ley Nº 14.037 (provincialización de los territorios de Chaco y La Pampa) de 1951, donde se definieron los límites actuales‘, agregó.

A la Biblioteca del Congreso de La Pampa

‘En el año 67 -siguió Franco- se crea una Comisión nacional de límites interprovinciales, y se da una lista de requisitos y un período de tiempo para que las provincias que se sientan con algún problema lo puedan presentar. En ese sentido La Pampa no hizo ninguna presentación, pero sí una nota en la cual le preguntamos al presidente del Instituto si recibió algún reclamo con respecto al límite oeste de la provincia de La Pampa en el año 1967, con anterioridad o posteridad, o algún eventual reclamo referido a esta provincia. Esto fue el día 20 de julio. El 7 de agosto nos contesta que no se encontró documentación. Es posible que se encuentre en la Biblioteca del Congreso Nacional‘, advirtió Franco.

Nada pendiente

El ministro Franco expresó: ‘No tenemos ninguna situación legalmente pendiente en el marco de esa discusión que hubo en ese momento. La provincia de La Pampa es consciente de estos ‘errores’, pero lo que vale es la ley. Cuando La Pampa nace, tiene los límites actuales. No ha ganado ni ha perdido un metro. Si hoy hubiera una posibilidad de discutir este asunto en la legislación nacional, no solo discutiríamos el límite de Mendoza. Discutiríamos el límite con San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Y cada parte tendrá sus argumentos para discutir sus posiciones‘.

Finalmente dijo que ‘La Pampa era territorio nacional, las otras ya eran provincias constituidas. Por eso el hecho es que ellos tenían representantes en el Congreso y nosotros no. No éramos provincia todavía. No se tuvo en cuenta la medición de Cobos, sino la realizada en 1881. Desde el Ejecutivo queremos dejar en claro que buscamos lo que teníamos que buscar, no encontramos nada y no tenemos conflictividad‘, cerró Franco.