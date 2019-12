El juvenil Alvearense cayó 2,5-1,5 con el Mendocino Cristian Acosta y quedó eliminado de la Final Provincial Absoluta

Entre el sábado 23 y el domingo 24, se disputó en General Alvear el Match válido por los Cuartos de Final del Campeonato Mendocino 2019, y pese a la localía, Juan Ignacio Ruíz no pudo vencer al ex Sub Campeón Mendocino y actual Campeón Provincial de Ajedrez Rápido, aunque ambos generaron partidas verdaderamente parejas. De hecho, Acosta pudo imponerse en sólo el primero de los duelos, en tanto que los otros 3 del Match, finalizaron empatados.

De esta manera, Ruíz, que venía de eliminar al Sanrafaelino Kevin Herrera, finaliza su primera participación en la Final Mendocina Absoluta.

R.B. (F.M. Viñas).