El Comisario José González afirmó que el 90% de los desplazamientos fueron por reuniones ilegales, música fuerte y peleas en la vía pública. En dos de las fiestas no habilitadas lograron detenerlas y hacer las multas correspondientes, mientras que en el caso de los hechos violentos, se detuvieron en cuanto arribó la autoridad al lugar y no hubo que lamentar heridos de gravedad.

En diálogo con FM VIÑAS, José Gonzalez mostró conformismo por el trabajo realizado por la Policía durante los festejos de año nuevo: «Por suerte con buenos resultados porque no hemos tenido que lamentar novedades de mucha importancia». En cuanto a los eventos que mantuvieron ocupados a las fuerzas durante la madrugada del 1 de enero, el Comisario explicó: «Casi la totalidad de los desplazamientos fueron por fiestas clandestinas, ruidos molestos y peleas callejeras».

Con respecto a las reuniones sociales ilegales, González detalló: «En dos de los lugares se labró el acta de infracción por las fiestas. En otros, los mismos organizadores cerraron las tranqueras y como eran fincas, cerraron el paso». Sin embargo, aclaró que no termina ahí: «En esos casos se dio intervención al juzgado de faltas y a posterior tomarán las medidas que estime el juzgado».

Además, el Oficial puntualizó en una de estas fiestas que se llevó a cabo en Villa Atuel. «En una finca muy alejada fuimos y los vehículos estaban en la vía pública. Los organizadores cerraron la tranquera con candado y se dieron a la fuga por otras vías», aseguró. Este evento sucedió en la Calle Benavidez de Jaime Prats, y según comunicó la Policía ocurrió en la Finca Montoya, por lo que así lo informaron al Juzgado de Faltas local.

Por otro lado, el Comisario también se refirió a los inconvenientes en la plaza de Monte Comán, en una situación similar a la sucedida en Villa Atuel para navidad. «Se estuvo trabajando en todos los lugares, y el inconveniente no es que estén en la plaza, el problema surge porque llevan bebidas alcohólicas, y beben en la vía publica, de manera grosera y no les importa que está la autoridad», declaró y, con respecto al distrito en el que hubo disturbios en la semana anterior, aseguró: «Concurrió mas personal, antes de que se junte más gente como el otro día».

Por último, también se refirió a las peleas callejeras y expresó: «Cuando se acercaba los móviles ya se retiraban». En ese sentido, destacó la cantidad de personal abocado al trabajo: «Hubo mayor presencia policial, se reforzaron más de un 50% las guardias comunes. Estaba trabajando personal de Unidades Especias, Investigación, Diversión Nocturna, Policía Vial y todo el personal que se pudo sacar a la calle».

PIROTECNIA

El Comisario admitió que no pudieron detener la utilización de fuegos artificiales que se escucharon en los festejos de año nuevo: «Se estuvo trabajando en la semana en la prohibición de la venta pero no pudimos detectar en el radio céntrico e inmediaciones. Han traído de afuera, tenían de otros años o compraron de forma clandestina». No obstante, resaltó la disminución en los últimos años del uso de pirotecnia y que, pese al uso en estas fiestas, no hubo heridos.

•L.A.