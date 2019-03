Este fin de semana largo será aprovechado por muchos mendocinos para salir en sus autos y recorrer Mendoza y la Alta Montaña. La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial da recomendaciones para prevenir en días de mayor tránsito en rutas.

Con este feriado de Carnaval, un nuevo fin de semana largo se presenta ideal para que mendocinos y turistas recorran las rutas de zonas turísticas. Pero no hay que olvidar que los últimos estudios técnicos sobre accidentes indican que estos se producen en su mayoría por errores propios de conducción, ya sea por alguna actitud negligente, una distracción o la propia impericia.

Los especialistas destacan que es necesario establecer medidas en las rutas que ayuden a minimizar los errores humanos que pueden ocasionar siniestros viales. Con algunas claves de conducción es posible que nuestro viaje durante este fin de semana largo sea más seguro, en rutas provinciales, nacionales y especialmente en Alta Montaña.

Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, resumen recomendaciones de especialistas con tips específicos de anticipación y de prevención, que como conductores particulares podemos aplicar:

Viaje seguro

* Todos los integrantes del vehículo deben llevar puesto su cinturón de seguridad. Los niños deben viajar siempre atrás y con las sillitas correspondientes teniendo en cuenta su estatura y peso, según la homologación.

* Al regreso, no perder la paciencia si la ruta se encuentra congestionada. Mantener la ubicación en el carril, no realizar sobrepasos y no utilizar la banquina como vía de tránsito.

* Una vez en el camino, en caso de tener algún desperfecto, parar lo más lejano a la ruta posible (si es factible, en lugares destinados para detenerse) y colocar las balizas a 75 metros del vehículo en cada sentido de la ruta. Si es una autovía, colocar la primera a 75 metros del vehículo y la segunda baliza, a 150 metros.

* Usar ropa holgada, cómoda y fresca para manejar. En cuanto al calzado, también debe ser cómodo. Se recomienda calzado cerrado o acordonado como las zapatillas.

En caminos sinuosos

* Otorgar prioridad al conductor que circula en dirección ascendente y, ante descensos pronunciados, siempre es preferible utilizar un cambio bajo (primera o segunda) si la situación lo requiere (caso de la zona de caracoles).

* Accionar la bocina durante el día y hacer cambio de luces altas a la noche, si se advierte que se trata de curvas y lomas cerradas que impidan la visibilidad.

* Si tuvieses que detenerte por un caso de fuerza mayor, hacerlo lo más lejos de la banquina. No te detengas en curvas o lugares con escasa visibilidad o que interrumpan la circulación.

* Si el vehículo está estacionado en pendiente, dejarlo con el cambio colocado, el freno de mano levantado y calzado con piedras en las ruedas traseras.

¿Cómo actuar ante la presencia de camiones?

* Ante la situación de encontrarnos con camiones que circulan a velocidad reducida (más de lo normal), se recomienda a los automovilistas extremar las precauciones. Los especialistas coinciden en que existe aún una gran confusión sobre las señales con las luces de giro que nos pueda hacer el vehículo que nos antecedes. Por eso recalcan no dejarse llevar por lo que nos indica el camión que circula delante sino tomar uno las propias decisiones. Internacionalmente, la luz de giro a la derecha significa que va a hacer una maniobra en ese sentido, y la de giro a la izquierda puesta de forma breve indicaría que el conductor del camión no percibe vehículos que circulan de frente. Pero la recomendación de expertos es que uno mismo haga estas verificaciones.

Mal tiempo en ruta

* Circular con cadenas en los neumáticos (caso de nieve o hielo).

* Aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos y reducir la velocidad.

* Evitar giros, aceleraciones y frenadas bruscas.

* En lo posible, utilizar el freno motor y caja para frenar, siempre con las ruedas rectas, y sin exceso.

* No acelerar ni frenar bruscamente en las curvas.

F.B.