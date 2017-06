El defensor de Pacífico Federico Allende, negó que en el partido ante Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina utilizó agujas para pinchar al jugador del equipo platense, Juan Otero, y aclaró que si bien así lo había manifestado antes a una emisora cordobesa, lo dijo “con humor, porque fue una broma”.

El futbolista había manifestado en primer término que “te lo juro, usé agujas”, y agregó: “pobre Otero, lo maté. Sabíamos que teníamos que ensuciar el partido.

En declaraciones a medios de la capital mendocina, Allende comentó que le dijo a Otero “que tenía agujas, pero lo pinchaba con las uñas, lo molestaba. Pero no le hice nada y creo que les ganamos muy bien”.

“Ellos tienen que ver los errores que cometieron y no algo que no existió. Ensucian a una persona que no conocen. Soy consciente de que no fui vivo declarando. Yo lo dije pero no lo hice. Eso es lo que quiero que entiendan”, remarcó.