A partir de las 18:00h se realizará una Asamblea con el fin de elegir nuevas autoridades para la Unión Vecinal El Toscano. La convocatoria se ha realizado para con todos los socios a asistir en las instalaciones de la Escuela Sebastián Samper.

Pablo Rotondi comentó en F.M. Viñas “Es importante que concurran los socios para realizar el cambio de autoridades en pos de gestionar mejoras en el servicio de agua de la zona de El Toscano, Los Compartos y zonas aledañas. De la conducción actual no hemos recibido respuestas positivas y creemos muchos de los socios de renovar la conducción”.

Respecto al estado del agua distribuida, como respuesta momentánea de parte de la Comuna y entes reguladores, Adrian Molina, reflejó “Pocos son los vecinos que tienen nada de agua. Con los parches que realizó Aysam por lo menos hay agua en las cañerías de abajo pero con ese ínfimo nivel se está medianamente solucionando pero no alcanza para llenar los tanques”.

“Al norte de La California y el barrio 53 no ha llegado agua. Se está solucionando con la entrega de agua mediante camiones pero no soluciona definitivamente nada. Desde la comisión actual no hay una reacción a trabajar en poner en funcionamiento el pozo de Los Compartos”, sobre las zonas puntuales que carecen de presión de agua.

El próximo 6 de marzo inician las clases y en la zona afectada se sitúan dos instituciones como las escuelas Sebastián Samper y Joaquín V. Gonzalez. “Las dos escuelas principales de la zona están afectadas por el tema. Están en condiciones de iniciar las clases porque se limpiaron y desinfectaron las piletas por parte del municipio y llevan agua potable con los camiones pero se verá el faltante en el consumo habitual de los establecimientos” agregó Molina sobre la mitigación de la problemática provisoriamente.

Roberto Regaldo, presidente de una de las listas que irán por la conducción esta tarde, se refirió al tema “El EPAS no ha recorrido las zonas de la manera que lo debería haber hecho y tendría que controlar el agua. No hay planificación de las cañerías de la calle E tampoco, no figuran en planificaciones del Municipio y la solución rápida fue conectarla con Aysam”.

“Más allá de quién se presente, lo importante es el agua. No es por política, al contrario. Es bueno que todos participemos para buscar una solución a esta problemática que nos invade” concluyó Rotondi.

F.B.