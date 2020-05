El Gerente de PAMI Alvear, Dr. Javier Fagetti, enumeró los motivos a los que obedece la atención brindada en el edificio emplazado en Roque Sáenz Peña y Agustín Álvarez a raíz de varios reclamos emanados por los afiliados.

Fue a través de F.M. Viñas que el funcionario se refirió al tema y profundizó en la entrega de bolsones a los jubilados alvearenses.

En la entrevista se trataron varios temas entre los cuales se destacó la mal señalada atención que brindan en la sede local, razón que ha generado muchos reclamos por parte de la comunidad: “El hecho que no puedan ingresar lo jubilados a PAMI depende de Nación, escapa de lo que quiera hacer y a pesar de la incomodad que pueden tener los jubilados al no poder sentarse”, y comparó la situación con “las farmacias donde tienen que hacer cola o en el Banco inclusive”.

Asimismo subrayó: “Hay tramites que llevan 5 minutos y con el carnet le gestionamos todos los trámites. Les aconsejamos que envíen un familiar para esto con el fin de que no pasen frio o estén de pie esperando”.

-Teniendo en cuenta que muchos abuelos no tienen a quien enviar, ¿Han pensado en tomar alguna medida para estén más cómodos y contenidos?

“Si en la agencia hubiera un agente de seguridad los ordenaría y haciendo pasar de a uno o acomodando para que no haya problema pero no tengo más personal y no puedo poner en ese puesto a las chicas, que deben estar gestionando en la computadora”, respondió Fagetti y agregó: “Lo más importante es que la agencia este abierta y podamos atender”.

Respecto a los aportes de los módulos alimentarios, el gerente sostuvo: “Ya están depositados en los haberes de este mes en la cuenta de los jubilados. En caso de no percibir este monto ($1600 en adelante, dependiendo del tipo de bolsón) pueden acercarse a PAMI y nos fijamos en la planilla para ayudar en ese sentido”.

Al ser consultado por la reunión que mantuvo con el Jefe Regional Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, el funcionario local manifestó: “Estuvimos analizando la situación y concluimos que desde PAMI y ANSES el aporte que se hace es importante para la comunidad”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).