Hay fechas y personas que no se olvidan. Hoy 3 de junio es uno de esos días en el que miles de argentinas salieron a gritar pidiendo justicia, pidiendo que dejen de matarnos. En 2015 un 10 de mayo le apagaron la luz en sus ojos de 14, en manos de quien era su novio. El nombre de Chiara quedó en cada mujer argentina y fue así que por distintas redes sociales las mujeres de nuestro país se organizaron y salieron a poner su voz, su cuerpo y se hicieron escuchar el 3 de junio de 2015 a las 17 hs, ahí comenzó el movimiento ‘NI UNA MENOS’.

La sociedad ha perdido hijas, hermanas, madres y amigas. Se perdieron vidas de mujeres sólo por el hecho de ser mujer- La sociedad necesita hacer un cambio cultural, para que se respete la vida de una mujer y que cuando sucede un femicidio, cuando se comete esta injusticia, el sistema judicial debería estar preparado para enfrentar estos casos. Hoy, en una fecha tan marcada, en diálogo con FM VIÑAS, Fabio Páez papá de Chiara declaró: «Llega el 3 de junio y siento un poco de orgullo que el nombre de ella dentro del dolor, de lo feo de lo que uno vivió, haya tanta mujeres, tantos medios, tanta gente luchando contra la violencia de género, contra los femicidios. Entonces es una mezcla de cosas que la verdad son difícil de decirlas», destacó.

La sociedad con el paso del tiempo ha cambiado, ha crecido y ha tomado conciencia sobre esta problemática pero no lo suficiente. Hay gran parte de la sociedad que todavía no toma conciencia de que siguen ocurriendo femicidios en números alarmantes, que en nuestro país muere una mujer cada 35 horas. «Empezó a cambiar mucho en el ciudadano común, en la mujer el pensamiento en el cuidado, esas cosas empezaron a cambiar muchos, creo que se están haciendo muchas cosas pero faltan», subrayó sobre esta línea.

La gran falencia y una de las fallas más importantes que hay en este país es el sistema judicial, una justicia machista como parte de la sociedad y que está en deuda con miles de mujeres que perdieron la vida en manos de un hombre, a cientos de hijos y padres de víctimas de violencia. Las condenas no son justas, muchas son archivadas por distintos motivos y otra gran cantidad tardan años en tener una sentencia firme. «Cuando me pongo la camiseta de esta lucha, te das cuenta que justicia esta faltando muchísima, porque somos muchos familiares que no hemos recibido. En el caso de Chiara, esa noche en la casa de la familia eran 5 y terminó el menor solo preso y los otro 4 mayores libres», expresó.

En ese caso el brutal asesinato de esta adolescente llegó y movilizó a la sociedad, fue el puntapié para que miles de mujeres salieran a pedir ayuda, a gritar por todas las que ya no están. «Fue algo tan visible, llegó a todos los medios nacionales, a gran parte de los medios del mundo. Así y todo eso yo no recibí justicia, por eso cada vez que hay un femicidio se me viene todo el dolor como si fuera Chiara a la chica que mataron y a su vez un dolor más grande por toda la familia, porque luchar después de la muerte de una hija y tener que pelear contra la justicia que realmente está muy en deuda gran parte de la justicia no al 100%», expresó Fabio.

Las mujeres de todas las edades se han puesto en la lucha, colmaron las calles cada 3 de junio y cuando la pandemia lo impidió se llenaron las redes con fotos sobre la lucha. Hoy los jóvenes luchan para combatir con esta pandemia que en nuestro país está hace años, porque el ‘quedate en casa’ no significó lo mismo para todos, estar en casa no es el lugar más seguro para miles de mujeres que están sumergidas en relaciones violentas. Fabio, en ese sentido, aseguró: «te da fé, confianza para seguir, yo todo el tiempo estoy hablando con jóvenes y mujeres de distintas edades que están en la lucha porque la persona grande tienen sus hijas y quieren que hoy puedan salir a la calle y puedan volver a sus casa tranquilas sin tener que estar sin dormir preocupándote que no les vaya a la pasar nada».

Para las mujeres argentinas volver a la casa, estar con vida un día más se celebra como un logro y ahí está la falla. Estar con vida y vivir tranquila no debería ser un logro, vivir con miedo no debería estar normalizado. «Luchar y tirar todos para el mismo lado, todos hemos sido hijos de una mujer, tenemos hijas, hermanas, tías todos tenemos alguien por quien luchar y por quien ir para adelante», destacó Fabio, papá de Chiara.

‘Te endulza el alma, que una chica te diga que le salvaste la vida en el nombre de Chiara, me la tiene siempre al lado mío, la fuerza y la solidaridad que he tenido ahora realmente me parece no he sido tan solidario y voluntariosos antes como lo soy ahora en nombre de ella», finalizó Fabio.

En nuestro departamento se trabaja desde la asesoría de la mujer con programas y se tiene un hogar para dar asilo a mujeres que sufren violencia, se concientiza, se informa y se brinda ayuda a quienes están pasando por está situación.

•C.F.