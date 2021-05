En los últimos días, la cifra de contagios en Alvear ha experimentado un considerable descenso en relación a semanas anteriores aunque el número de fallecimientos por Covid-19 se mantiene y con marcada disminución de la edad promedio. El sistema sanitario local ha sido equipado en medio de la segunda ola pero no garantiza la contención total de los activos críticos.

A fin de evaluar la situación epidemiológica en nuestro departamento, F.M. VIÑAS dialogó con el Director del Hospital ‘Enfermeros Argentinos’, Dr. Fabio Gómez Parra, quien reconoció que ‘Alvear ha sido el diario del lunes del resto de la provincia‘ luego de reportarse la variante Manaos P1, resultados que generaron la implementación de una batería de medidas restrictivas.

Alvear ha sido el centro de análisis del Ministerio de Salud de Mendoza y otros hospitales provinciales, por la explosión de casos positivos y por el arduo trabajo de equipar lo más posible y a contrarreloj los centros asistenciales: ‘El sábado 1° de mayo recibimos la visita de funcionarios provinciales que recorrieron las instalaciones y observaron cómo le hicimos frente a la situación para tener en cuenta ante un posible crecimiento de contagios en otros lugares‘.

Con un panorama complejo respecto a la casi total ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva en el nosocomio regional y los dos policlínicos privados, el galeno sostuvo que ‘varia el porcentaje de ocupación obedeciendo al comportamiento de los contagios‘, y reforzando su argumento afirmó: ‘En la mañana podemos tener 80% de camas ocupadas pero a la noche se alcanza el 100% de ocupación por eso estamos siempre trabajando al límite’. Alvear cuenta con 17 camas UTI con la posibilidad de ampliarse el número a 22.

Contra todo pronóstico, el sistema sanitario local ha logrado contener la crecida de contagios no teniendo que derivar pacientes críticos a otros hospitales: ‘Las estrategias utilizadas en el combate contra la segunda ola han ido funcionando al trabajar mancomunadamente con establecimientos privados y reforzar el equipamiento con el que contábamos‘, aseguró.

Respecto a la atención de afiliados de distintas obras sociales, el Director del Hospital Regional explicó: ‘Desde el Ministerio de Salud se factura a las obras sociales, que responden a la necesidad, y calculamos que pronto abonarán la atención de pacientes afiliados‘. Asimismo, resaltó que el incentivo anunciado por Gobierno Nacional ‘es un trámite administrativo engorroso pero los trabajadores de Salud percibirán los $6500‘.

Al ser consultado sobre la capacitación del personal de salud en el uso del equipamiento de última generación adquirido por el Municipio para el hospital local, indicó: ‘En esta situación, donde el número de profesionales es escueto, todo el recurso humano se está capacitando permanentemente y ante el desborde otros especialistas deben realizar tareas que tengan que ver con la contención de pacientes con Covid generando el estrés actual del personal sanitario‘.

En la misma línea reconoció el esfuerzo de los profesionales de la salud, quienes ya no trabajan bajo la modalidad burbuja sino que están abocados de forma completa en la atención de pacientes afectados y sobre los recursos agregó que hay cuatro pabellones destinados a contener los pacientes que requieren internación: ‘Ampliamos los ramales de oxígeno ampliando de 25 a 100 camas con este recurso. La empresa que nos dota de oxígeno hace un control satelital de los zepelín y cuando hay poca cantidad vienen los camiones y recargan‘.

Cautelosamente, Parra consignó que no se debe evaluar, sino hasta dentro de dos semanas, los números que marcan las estadísticas hospitalarias (que no contemplan los números de los establecimientos privados) para confirmar la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial: ‘Toda medida que tomen nuestros gobernantes terminan siendo insuficientes si no colaboramos para aminorar la circulación comunitaria por eso es importante respetar lo establecido y tener conciencia social‘, concluyó.