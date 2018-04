El nene de 4 años, que está internado por meningitis, responde al tratamiento y evoluciona favorablemente. En paralelo, General Alvear inició el protocolo preventivo tanto en el jardín de infantes al que asistía el nene como en su familia para evitar contagios.

El caso se presentó en la tarde del martes, cuando el menor ingresó a la guardia del hospital Enfermeros Argentinos. Ante la sospecha de que podía tratarse de meningitis, se ordenó de inmediato el traslado al hospital Schestakow.

“Está aislado y con tratamiento, está bien y su evolución es buena, hubo un diagnóstico rápido y la derivación fue a tiempo”, remarcó Luis Vergani, director del hospital Schestakow en San Rafael.

Mediante un comunicado, la dirección del hospital y el área de Infectología informaron que “ante la presencia de un caso de meningitis (Haemofilus Influenza tipo B) en un niño de 4 años, la medida a tomar en cuenta fue revisar las cartillas de vacunación de los menores y corroborar que el esquema de vacunación esté completo de acuerdo a la edad”.

También las autoridades médicas indicaron que se tomaron “las medidas correspondientes de control en la familia y la escuela de paciente afectado”.

“Hay que revisar la cartilla de vacunación para constatar que tengan las vacunas colocadas. En caso que algún niño no tenga la vacuna, se hace la vacunación. Esa es la recomendación que se hizo desde el Ministerio de Salud, no otra cosa. No se suspenden las clases ni hay que hacer tratamiento preventivo a nadie”, explicó Fabio Gómez Parra, director del hospital Enfermeros Argentinos.

Aseguró que “se trata de un solo caso. Comenzó el viernes pasado cuando el niño ya no fue a la escuela, por lo que parte del ciclo evolutivo de la enfermedad fue en la escuela. El martes lo llevaron al hospital”.

En el caso de la familia, los médicos verificaron que tampoco había riesgo de contagio. Salvo el niño, los demás son todos adultos y con la vacunación al día, no hay embarazadas ni personas con alguna afección que los haga susceptibles a contraer la enfermedad.

Entre los síntomas más característicos de la enfermedad a los que se debe prestar atención está la cefalea intensa y fiebre. En ese sentido, desde el hospital aconsejaron que la gente no entre en pánico ni tampoco corra a la guardia ante un simple malestar.