Alumnos de la escuela técnica Ing. Jorge Barraquero denuncian un hecho de abuso de un alumno hacia una compañera del establecimiento, hecho que manifiestan que no ha sido la primera vez y que desde la dirección del establecimiento escolar no toman medidas al respecto.

En estos últimos meses se presento el caso donde un alumno había sido victima de abuso en un establecimiento escolar por parte de un docentes, en el caso de la escuela técnica es de un par de las jóvenes que al denunciar el abuso no reciben defensa, ni acompañamiento por parte de los directivos escolares. En diálogo con F.M. VIÑAS, alumnas de la escuela, se expresó: ‘El año pasado ya había abusa lo mismo con una compañera, este año en la mañana sucedió lo mismo y la escuela no hizo nada, se cambio al turno tarde y volvió a tocar a una compañera, la madre de la chica lo difundió pero la escuela no hace nada’.

La madre de una de las victimas, realizó un posteo en las redes sociales donde manifiesta la situación por la que paso la menor y asegura no haber recibido respuesta por parte de los directivos del establecimiento y consultando si se está protegiendo al menor que provoca esto.

C.F.