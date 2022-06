En la mañana de este miércoles se desarrolló una Jornada de Reflexión para Padres y Alumnos por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. El evento se desarrolló en la escuela Pedro Christophersen, de Carmensa, y también participaron alumnos de la escuela María Arduino de Devoto, logrando una gran convocatoria.

Nilda Klein, de COPRETI Mendoza – Zona Sur, General Alvear, se refirió a la jornada realizada hoy en la escuela Pedro Christophersen, destinada a padres y alumnos de 6º y 7º grado, que tuvo como objetivo generar conciencia acerca de esta problemática: “Comenzamos con una jornada de reflexión para hablar del trabajo infantil en nuestro departamento, trabajo infantil prohibido y trabajo adolescente protegido”, explicó Klein, quien aseguró que muchas personas, por desconocimiento, aseguran que en nuestro departamento no existe esta problemática: “Hay trabajo infantil cuando el niño deja de ser niño y no vive su infancia, dejando secuelas físicas y psíquicas, de esta manera lo podemos identificar, cuando el niño deja de ir a la escuela o no puede concentrarse en lo que tiene que hacer para mejorar su educación”, detalló.

Asimismo pidió que, como comunidad, no romanticemos el trabajo infantil, sino que esos hechos sean denunciados para poder brindar contención a los niños y a sus familias: “La realidad de cada lugar no es la misma, pero es importante que encontremos una solución”, dijo Klein, quien aseguró que el próximo paso será realizar talleres con los chicos, dentro de la escuela, para profundizar acerca de estas temáticas.

La Directora de la Escuela María Arduino de Devoto, Fabiana Pizzo, se mostró muy conforme con el hecho de que esta jornada tuviera lugar en el distrito: “Es importante que los chicos y sus familias conozcan estas temáticas, nos alegró mucho que se incluyera a la comunidad de Carmensa para poder trabajar luego con los chicos, dentro del aula, y brindar más información”. Es importante destacar que los alumnos de la escuela María Arduino de Devoto participaron de esta charla junto a alumnos de la escuela Pedro Christophersen.

Por su parte, Pablo Roa, Delegado de San Pedro del Atuel, manifestó: “Creo que todo esto viene a sumar y hacer énfasis en el cuidado de la niñez para que se desarrolle como corresponde. Estas charlas son importantes porque le van a hacer muy bien a nuestros niños”.